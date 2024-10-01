Казахстан осудил авиаудар по резиденции главы дипмиссии ОАЭ в Судане

Политика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В ведомстве заявили, что считают неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических миссий и их сотрудников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает авиаудар по резиденции главы дипломатической миссии Объединенных Арабских Эмиратов в столице Судана – городе Хартуме, совершенный 29 сентября 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

«Считаем абсолютно неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических миссий и их сотрудников. Подобные действия нарушают основополагающий принцип неприкосновенности дипломатических представительств, гарантируемой статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и требуют всестороннего расследования с привлечением всех причастных к ответственности», - говорится в сообщении.

Ранее в министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что самолет регулярной армии Судана атаковал резиденцию главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме. Зданию нанесли значительный ущерб. Политическая ситуация в Судане обострилась в 2023 году. 

#МИД #заявление #Судан #ОАЭ #авиаудар

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