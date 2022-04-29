Казахстан переживает удивительный момент – эксперт о грядущих изменениях Конституции

Доктор социологических наук, профессор, руководитель Группы стратегического анализа КИОР Лязат Нуркатова прокомментировала предложение Главы государства провести референдум по новым поправкам в Конституцию, сообщает Kazpravda.kz.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев кардинально меняет всю политическую систему в стране, и это не косметический ремонт. Это - окончательный отход от суперпрезидентской формы правления. Мы на пути к президентской республике с сильным парламентом. Приведу только два примера. Законодательно оформляется прекращение членства президента в правящей партии на период его полномочий. Родственникам президента будет запрещено занимать высокие посты, а выборы в Мажилис предлагается проводить по смешанной, так называемой пропорционально-мажоритарной модели вместо действующей пропорциональной", - сказала Нуркатова, заметив, что инициативы Президента К.Токаева требуют изменения более чем 30 из 98 статей конституции и принятия 20 новых законов.

"Это позволит существенно изменить политическую систему и административно-территориальную структуру страны. Казахстан переживает удивительный момент. Началась тотальная либерализация политической системы и жизни страны. Создается совершенно иная модель взаимодействия между государством и обществом, которые будут определены в новой редакции основного закона. Поэтому, так и должно быть, чтобы народ сам сделал свой выбор через референдум. Перезагрузка государственной системы и общественного договора - залог дальнейшего развития государства, повышения благополучия граждан", - подчеркнула профессор.

Она напомнила о том, что в своем выступлении на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, посвящённой теме "Единство народа – основа обновлённого Казахстана», Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что для построения Нового Казахстана требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей.

"Фактически, в короткие сроки людям пришлось переформатировать повседневность, отказаться от привычных ежедневных практик, пересмотреть планы. Согласитесь, в нашей жизни не осталось ни одного аспекта, который не претерпел бы изменений с начала года. Происходит смена ценностных представлений. Вопросы морали и нравственности, на первый взгляд относящиеся только к конкретной личности, обретают государственный уровень.