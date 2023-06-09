Казахстан планирует поставлять электроэнергию в Турцию

О планах Казахстана по производству и экспорту электроэнергии рассказал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на Международном форуме Астана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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«Мы держим ориентир на самодостаточность в поставках электроэнергии. Не только потому, что существует потенциальный геополитический риск, но еще и потому, что мы хотели бы использовать наш уникальный потенциал в данном направлении, и хотели бы экспортировать энергию, в Европу в том числе. С нашими коллегами из Азербайджана мы начали обсуждение новых проектов по прокладке высоковольтных кабелей, которые позволили бы Казахстану поставлять электроэнергию в Турцию, в Европу», - сказал Саткалиев.

Он напомнил, что Казахстан намерен по большей части заменить угольное топливо на природный газ.

«Мы понимаем, что чистая электроэнергия предоставит нам возможность получить преференции по экспорту и покрыть существующие потребности внутри страны. Природный газ – это топливо, которое позволит нам заменить угольные ресурсы. У нас есть всесторонний план дальнейших действий. Мы отрабатываем этот момент с нашими стратегическими партнерами и ожидаем серьезный эффект от исполнения намеченных нами планов», - отметил министр.

По его словам, альтернативные пути всегда будут важны, особенно в ближайшее будущее.

«В партнерстве с теми компаниями, которые реализуют крупнейшие проекты в Казахстане, используя возможности Транскаспийского пути, уже имеем доступ к пути «Баку - Тбилиси - Джейхан». Используем и этот трубопровод. Изучаем вопрос инвестиций в возможное расширение наших путей, портов в Каспийском регионе. Тот же подход используется на наши магистральные цепочки поставок. Мы видим большой потенциал в торговле с Китаем. Также ведем переговоры о продлении нефтепроводов с Китаем и с центральноазиатскими странами посредством железнодорожных путей», - добавил спикер.