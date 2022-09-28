Казахстан планирует взять займ на восстановление экономики

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании взял в работу проект закона о ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил глава профильного комитета Мажилиса Марат Кусаинов, заемные средства привлекаются в рамках указанного соглашения для поддержки комплекса мер, направленных на поддержание стабильности социально-экономической ситуации в рамках мероприятий по финансированию дефицита республиканского бюджета.

«Заем Международного банка реконструкции и развития предоставляется Казахстану в сумме 345,7 млн евро со сроком погашения 11,5 лет, включая 2,5-летний льготный период. Комитет готов подготовить заключение по проекту», – пояснил депутат.