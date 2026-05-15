Казахстан поддержал инициативу Турции по учреждению формата «ОТГ +»

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан заинтересован во всестороннем развитии Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Сегодня наша Организация пользуется высоким доверием международного сообщества, ее авторитет крепнет. В данном контексте хотел бы отметить, что Казахстан выразил поддержку российскому проекту «Алтай – колыбель тюркской цивилизации». Кроме того, мы выдвинули предложение о создании форума «Алтайская диалоговая площадка». Наша страна поддержала инициативу Турции по учреждению формата «Организация тюркских государств + (плюс)», направленного на расширение сферы сотрудничества. Считаю, что должны быть четкие критерии в отношении государств и организаций, изъявивших желание присоединиться к этому формату», – сказал Президент.