Казахстан поддержал инициативу Турции по учреждению формата «ОТГ +»

Дана Аменова
специальный корреспондент

Об этом Глава государства заявил на неформальном саммите Организации тюрских государств в Туркестане

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан заинтересован во всестороннем развитии Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

«Сегодня наша Организация пользуется высоким доверием международного сообщества, ее авторитет крепнет. В данном контексте хотел бы отметить, что Казахстан выразил поддержку российскому проекту «Алтай – колыбель тюркской цивилизации». Кроме того, мы выдвинули предложение о создании форума «Алтайская диалоговая площадка». Наша страна поддержала инициативу Турции по учреждению формата «Организация тюркских государств + (плюс)», направленного на расширение сферы сотрудничества. Считаю, что должны быть четкие критерии в отношении государств и организаций, изъявивших желание присоединиться к этому формату», – сказал Президент. 

