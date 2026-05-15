В период турбулентности единство тюркских государств приобретает особое значение – Токаев

Глава государства выступил на неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев в ходе мероприятия так охарактеризовал текущие глобальные вызовы.
«Мы живем в эпоху сложной и нестабильной геополитической ситуации. Наблюдается эскалация конкуренции на международном и региональном уровнях. Все чаще происходят вооруженные столкновения и войны. Мы все видим, какое дестабилизирующее влияние данные процессы оказывают на мировую экономику. Последствия ситуации на Ближнем Востоке начинают ощущать и страны соседнего региона. В этот период турбулентности единство тюркских государств приобретает особое значение, поскольку нас объединяют многовековая общая история. Считаю, что в нынешних реалиях тюркским государствам необходимо активизировать экономическое и инвестиционное партнерство, консолидировать усилия ради общего прогресса», – отметил Президент Казахстана.
Кроме того, Глава государства подчеркнул важность саммита, посвященного теме искусственного интеллекта и цифрового развития.
«Сегодня весь мир сталкивается с беспрецедентными изменениями и новыми вызовами. В условиях обострения технологической конкуренции, многие государства на первый план выдвигают цель закрепиться в статусе инновационного лидера. Технологический прогресс стал фактором стабильности и безопасности во всех странах мира. Это означает, что государства, которые своевременно внедряют цифровые технологии, не останутся на обочине прогресса. Считаем, что государствам – членам Тюркского совета необходимо консолидировать усилия, чтобы не отстать от процесса технологической модернизации. Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта призваны обеспечить общий прогресс тюркского мира», – заключил он.