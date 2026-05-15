Президент: В эпоху ИИ нельзя оставлять без внимания духовные и культурные ценности

Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на неформальном саммите Организации тюрских государств в Туркестане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Сохранение и изучение богатого наследия тюркской цивилизации – это не только вопрос возрождения исторической памяти. Это важный фактор, отражающий нашу уникальную идентичность, единство и солидарность. В этой связи призываю поддержать предложение о проработке проекта Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации», - сказал Президент Казахстана.

Данный документ станет правовой основой для защиты и популяризации историко-культурного наследия тюркских народов, а также будет способствовать расширению сферы деятельности ЮНЕСКО в этой области.

По мнению Главы государства, на основе искусственного интеллекта необходимо активизировать работу по созданию специальной Цифровой платформы, объединяющей материалы, касающиеся истории и культуры тюркских народов. Этот проект должен быть выполнен в многоязычном формате. Тогда любой человек сможет в онлайн-режиме ознакомиться с богатым наследием тюркской цивилизации и изучить его. Казахстан готов предложить всесторонние цифровые решения по данным инициативам.

«Сохранение исторического и культурного наследия тюркских государств и передача его будущим поколениям – наша общая обязанность, можно сказать, наш долг. Поэтому мною, учитывая роль Туркестана в нашей духовности, принято решение о создании в этом городе Центра тюркской цивилизации», - подчеркнул Глава государства.

В этом центре будут обеспечены условия для проведения братскими странами совместных научных исследований, реализации культурных проектов и образовательных программ. Также он будет способствовать укреплению нашего гуманитарного сотрудничества.

«Считаю, что для эффективной организации деятельности Центра следует использовать научно-академический потенциал Международного казахско-турецкого университета имени Яссауи. Этому университету будет оказана необходимая финансовая и иная поддержка. Мы все только что стали свидетелями церемонии закладки фундамента Центра тюркской цивилизации. Искренне благодарю вас за поддержку этой инициативы», - поблагодарил Президент.

Кроме того, в Астане планируется открыть специальный центр, посвященный популяризации Степной цивилизации, в котором будут широко пропагандироваться история и культура степных народов.