Токаев рассказал о значимости развития цифровизации для Казахстана

Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нынешний год в стране объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«В Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, запущены два суперкомпьютера. Следующая задача – создание «Долины центров обработки данных». Этот проект откроет странам региона широкие перспективы для привлечения крупнейших технологических компаний и международного цифрового капитала. В целях превращения Казахстана в ведущий региональный хаб начата работа по оптимизации миграционных процедур. Также мы ввели «Золотую визу» для зарубежных предпринимателей, инвесторов и квалифицированных специалистов. Лица, получившие такую визу, будут иметь равный с гражданами Казахстана доступ к государственным и финансовым услугам. Принят Цифровой кодекс, вступил в силу Закон об искусственном интеллекте», – сказал Президент.

Также он добавил, что в фокусе особого внимания – внедрение цифровой инфраструктуры в сферу образования, подготовка педагогов, владеющих передовыми технологиями, адаптация системы образования к способностям каждого учащегося и защита их персональных данных.

«В целях реализации данных задач я недавно подписал Указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования. Считаю, что это очень важный шаг для будущего Казахстана. В ближайшее время будет утверждена стратегия Digital Qazaqstan, которая определит направление цифрового развития страны. Недавно в Алматы открылся Центр цифровых решений для устойчивого развития. Проект осуществляется при поддержке Региональной экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций. Хочу выразить вам глубокую признательность за поддержку предложенного Казахстаном проекта и участие в нем в качестве соавторов, а также за неоценимый вклад в его успешную реализацию. Наряду с этим в марте в Шымкенте состоялась международная конференция «Искусственный интеллект и цифровое развитие» с участием экспертов Тюркского совета. Данное событие подтвердило высокий уровень сотрудничества и взаимный интерес наших государств к развитию этой сферы», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил о ряде инициатив в сфере цифрового развития и кибербезопасности, выдвинутых на прошлогоднем саммите в Габале.

«Мною было предложено создание центров цифрового мониторинга и цифровых инноваций Организации тюркских государств, которые откроют новые точки роста государств – членов ОТГ в цияфровой сфере. Я также заявил о необходимости создания Совета по кибербезопасности, который помог бы выявлять уязвимости в цифровом мире наших стран и предотвращать угрозы инфраструктуре. Благодаря этой структуре соответствующие органы государств – членов организации смогли бы сотрудничать, обмениваясь оперативной информацией. Казахстан подготовил пакет документов по данным инициативам и направил его на рассмотрение государствам – участникам Организации. Реализация данных мер соответствует взаимным интересам наших стран, что несомненно, обеспечит высокую эффективность и динамику дальнейшего сотрудничества», – констатировал он.

Вместе с тем, Президент высказался о взаимном признании цифровых подписей и реализации совместных проектов в космической сфере и представил ряд предложений для реализации в рамках ОТГ.