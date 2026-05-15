Токаев рассказал о значимости развития цифровизации для Казахстана

Президент
113
Дана Аменова
специальный корреспондент

По его словам, превращение Казахстана в цифровое государство – стратегический приоритет нашей страны 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нынешний год в стране объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

«В Астане открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, запущены два суперкомпьютера. Следующая задача – создание «Долины центров обработки данных». Этот проект откроет странам региона широкие перспективы для привлечения крупнейших технологических компаний и международного цифрового капитала. В целях превращения Казахстана в ведущий региональный хаб начата работа по оптимизации миграционных процедур. Также мы ввели «Золотую визу» для зарубежных предпринимателей, инвесторов и квалифицированных специалистов. Лица, получившие такую визу, будут иметь равный с гражданами Казахстана доступ к государственным и финансовым услугам. Принят Цифровой кодекс, вступил в силу Закон об искусственном интеллекте», – сказал Президент.

Также он добавил, что в фокусе особого внимания – внедрение цифровой инфраструктуры в сферу образования, подготовка педагогов, владеющих передовыми технологиями, адаптация системы образования к способностям каждого учащегося и защита их персональных данных.

«В целях реализации данных задач я недавно подписал Указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования. Считаю, что это очень важный шаг для будущего Казахстана. В ближайшее время будет утверждена стратегия Digital Qazaqstan, которая определит направление цифрового развития страны. Недавно в Алматы открылся Центр цифровых решений для устойчивого развития. Проект осуществляется при поддержке Региональной экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций. Хочу выразить вам глубокую признательность за поддержку предложенного Казахстаном проекта и участие в нем в качестве соавторов, а также за неоценимый вклад в его успешную реализацию. Наряду с этим в марте в Шымкенте состоялась международная конференция «Искусственный интеллект и цифровое развитие» с участием экспертов Тюркского совета. Данное событие подтвердило высокий уровень сотрудничества и взаимный интерес наших государств к развитию этой сферы», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил о ряде инициатив в сфере цифрового развития и кибербезопасности, выдвинутых на прошлогоднем саммите в Габале.

«Мною было предложено создание центров цифрового мониторинга и цифровых инноваций Организации тюркских государств, которые откроют новые точки роста государств – членов ОТГ в цияфровой сфере. Я также заявил о необходимости создания Совета по кибербезопасности, который помог бы выявлять уязвимости в цифровом мире наших стран и предотвращать угрозы инфраструктуре. Благодаря этой структуре соответствующие органы государств – членов организации смогли бы сотрудничать, обмениваясь оперативной информацией. Казахстан подготовил пакет документов по данным инициативам и направил его на рассмотрение государствам – участникам Организации. Реализация данных мер соответствует взаимным интересам наших стран, что несомненно, обеспечит высокую эффективность и динамику дальнейшего сотрудничества», – констатировал он.

Вместе с тем, Президент высказался о  взаимном признании цифровых подписей и реализации совместных проектов в космической сфере и представил ряд предложений для реализации в рамках ОТГ.

«Первое. В торгово-экономической сфере необходимо провести совместную работу по взаимному признанию электронных документов и цифровых подписей между странами-участницами Организации. Второе. Космическая сфера – один из ключевых факторов, способствующих повышению конкурентоспособности тюркских государств. Наши страны обладают необходимым научным, технологическим и финансовым потенциалом для системного развития данного направления. Особенно необходимо расширять наше взаимодействие, реализуя совместные проекты в области спутниковой связи, навигации и мониторинга. Благодаря этому появится возможность укрепить нашу технологическую независимость и повысить инновационный потенциал. Например, можно отметить значимость запуска научного спутника «CubeSat-12U», – добавил он. 

#Токаев #Туркестан #цифровизация #Акорда #саммит #ОТГ

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Новая архитектура государства
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
Казахстан оказался самым экономным потребителем воды в Центральной Азии
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Казахстан поддержал инициативу Турции по учреждению формата…
Президент: Необходимо сформировать общую базу тюркских язык…
В период турбулентности единство тюркских государств приобр…
Президент: В эпоху ИИ нельзя оставлять без внимания духовны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]