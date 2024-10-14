Казахстан получил статус страны-организатора «Игр будущего» 2026 года

За право проведения этого турнира боролись три страны: Казахстан, Перу и Чили

Фото: пресс-служба МТС РК

Казахстан был официально выбран местом проведения Phygital Games of the Future 2026 — уникального турнира, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

Участники будут соревноваться в дисциплинах, совмещающих физические и цифровые форматы.

Инициатива провести «Игры будущего» в Казахстане была предложена президентом Касым-Жомартом Токаевым во время церемонии открытия первых игр в Казани в 2024 году. Следующий турнир состоится в ОАЭ в 2025 году, а в 2026 году соревнования пройдут в Астане.

«Казахстан активно поддерживает развитие киберспорта. С 2018 года было проведено более 140 турниров, в которых приняли участие свыше 40 тысяч спортсменов. Мы приложим все усилия для успешного проведения «Игр будущего»», — заявил и.о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Роллан Сериков на мероприятии по случаю объявления страны-организатора «Игр будущего» в 2026 году.

Ранее представители Phygital International посетили Астану для оценки готовности города к проведению турнира. Казахстанская федерация киберспорта уже начала подготовку к «Играм будущего», добавили в министерстве.