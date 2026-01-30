Казахстан представил повестку председательства в ЕАЭС

Правительство
110
Дана Аменова
специальный корреспондент

Серик Жумангарин открыл первое в 2026 году заседание Совета Евразийской экономической комиссии

Фото: пресс-служба Правительства

В этом году Казахстан принял председательство в Евразийском экономическом союзе. Открывая в Москве заседание первого в этом году заседания Совета ЕЭК, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин обратился к членам Совета и представителям стран-наблюдателей, подчеркнув ключевые ориентиры казахстанского председательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства  

«Президент Казахстана в своем обращении к главам государств обозначил приоритеты нашей работы в ЕАЭС. В 2026 году предлагается сосредоточиться на внедрении инструментов искусственного интеллекта в отраслях экономики, использовании логистического потенциала Союза, цифровизации промышленности и АПК, устранении барьеров во взаимной торговле, а также развитии торгово-экономического сотрудничества с третьими странами», – отметил он.

Отдельно акцентирована необходимость полноценной реализации общих процессов. На сегодня из 77 утвержденных общих процессов фактически введены в действие лишь 42. Без интеграции информационных систем уполномоченных органов сложно обеспечить свободное перемещение товаров внутри Союза.

В числе приоритетов обозначен «бесшовный» транзит. Речь идет о полномасштабном применении навигационных пломб, единой транзитной декларации и унифицированных механизмов обеспечения уплаты таможенных пошлин, что напрямую влияет на скорость и стоимость перевозок.

Особое внимание будет уделено развитию кооперационных проектов. В настоящее время одобрены пять таких проектов с участием компаний Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и России. Задача – расширять портфель кооперации, наращивать совместное производство, создавать рабочие места и повышать уровень локализации.

Для расширения рынков сбыта предложено последовательно продвигать торговые соглашения с третьими странами, рассматривая их как один из ключевых источников устойчивого роста для бизнеса государств – членов ЕАЭС.

#заседание #ЕАЭС #повестка #Серик Жумангарин #председательство

Популярное

Все
Мектеп и медресе в Степи
Биопрепарат для овощей и фруктов
От точечного реагирования – к системной профилактике
У карты народной судьбы
В ожидании Олимпиады
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Оружие – под цифровой надзор
Установлены лимиты орошения
Новая грамотность цифровой эпохи
Застрявшие в детстве, или Как образ Питера Пэна стал синдромом нашего времени
В небе нет границ, есть только горизонты
Ерлан Кокеев: «Главное – не плестись в хвосте перемен, а возглавить их, оставаясь верным своим корням»
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Тихая музыка зимы
В Shymkent Creative Hub традиции обретают современное звучание
Аплодисменты, аплодисменты…
Экран важнее сцены?
Смартфон вместо тетрадки
Игра, хранящая мудрость предков
Кто мы?
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Незыблемая основа общественной консолидации
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Из школьников – в исследователи
Будет построена объездная дорога
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Инклюзивный центр в музее
Жулдыз подключили к природному газу
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека

Читайте также

Рассмотрены вопросы развития социальной сферы Северо-Казахс…
Регистрацию в соцсетях детям до 16 лет могут запретить в Ка…
Казахстанцев будут поощрять за особое уважение к госсимволам
В Казахстане пересмотрят подушевое финансирование в образов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]