Казахстан представил в ООН опыт борьбы с семейно-бытовым насилием

На сессии Совета ООН по правам человека рассказали о законодательных изменениях и системе поддержки женщин и детей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан представил национальный опыт по предупреждению и противодействию семейно-бытовому насилию в отношении женщин и девочек на 62-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, передает Kazpravda.kz.

В рамках тематической сессии Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан представила комплекс мер, реализуемых в стране для защиты женщин и детей.

"Особое внимание было уделено институциональным и законодательным реформам. В частности, в 2025 году по поручению Главы государства впервые в Центральной Азии было создано специализированное подразделение органов внутренних дел по борьбе с семейно-бытовым насилием", - сообщили в Минкультуры и информации Казахстана.

Также были представлены законодательные изменения, предусматривающие уголовную ответственность за сталкинг и похищение невесты.

Отдельное внимание было уделено развитию системы поддержки семей. Сегодня во всех регионах страны работают 158 Центров поддержки семьи, которые оказывают правовую, психологическую и социальную помощь. Среди ключевых задач ЦПС также раннее выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и меры по профилактике семейно-бытового насилия. А также тмечен пилотный проект «Интервенционный центр по работе с агрессорами», реализуемый с апреля 2026 года в Алматы.