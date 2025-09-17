Президент принял высокого представителя Генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В начале беседы Глава государства приветствовал назначение Мигеля Анхеля Моратиноса на должность Специального посланника ООН по борьбе с исламофобией.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение сотрудничеству с Альянсом цивилизаций ООН – ключевой платформой для продвижения взаимопонимания и уважения между цивилизациями, культурами и религиями.

Президент высоко оценил последовательную поддержку и усилия Альянса в проведении Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также организацию под эгидой форума совместно с казахстанской стороной специальной сессии по вопросам защиты религиозных объектов.

В свою очередь высокий представитель Генерального секретаря ООН отметил значимость реализуемых в Казахстане реформ и выразил надежду, что итоги Съезда будут способствовать укреплению мира, согласия и межрелигиозного диалога.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Анхеля Моратиноса с получением Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог.