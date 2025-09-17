Казахстан придает большое значение сотрудничеству с Альянсом цивилизаций ООН

Президент
105

Президент принял высокого представителя Генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В начале беседы Глава государства приветствовал назначение Мигеля Анхеля Моратиноса на должность Специального посланника ООН по борьбе с исламофобией.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение сотрудничеству с Альянсом цивилизаций ООН – ключевой платформой для продвижения взаимопонимания и уважения между цивилизациями, культурами и религиями.

Президент высоко оценил последовательную поддержку и усилия Альянса в проведении Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также организацию под эгидой форума совместно с казахстанской стороной специальной сессии по вопросам защиты религиозных объектов.

В свою очередь высокий представитель Генерального секретаря ООН отметил значимость реализуемых в Казахстане реформ и выразил надежду, что итоги Съезда будут способствовать укреплению мира, согласия и межрелигиозного диалога.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Анхеля Моратиноса с получением Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог.

#ООН #президент

Популярное

Все
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Туркестане открыт гребной канал
Духовный центр Жетысу
Межэтнический диалог на страницах СМИ
О новых горизонтах ахметтану
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
В Алматы проводится второй этап дератизации
Стараться помочь каждому
Новый взгляд на старые фасады
Первый IQ Test Center
Семья Дуйсебаевых: пятьсот лет учительства
Высокие технологии – в производство, ИИ – в образование
С упором на качество
Карметкомбинат получил газ
Сельское хозяйство – стратегический актив
Работа для настоящих мужчин
Выстрелы в ночной степи
Культура труда и неприятие иждивенчества
Высшая награда для мастера
Конкуренция за таланты резко обострится
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
На Кубе полный блэкаут
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Как изменились цены на жилье в Казахстане
День кино отмечают в Казахстане
Признание в любви
«Маскарад» в Шымкенте
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Президент отметил вклад ценностей буддизма и даосизма в про…
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским…
Глава государства встретился с представителями иудейских ор…
Президент наградил участников Съезда лидеров мировых и трад…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]