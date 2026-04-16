Казахстан принял участие в сессии GISS-2026 по авиабезопасности

Авиация
В рамках Глобального симпозиума GISS-2026 в городе Марракеш (Марокко) состоялась панельная сессия по развитию региональных организаций по надзору за безопасностью (RSOO) и расследованию авиационных происшествий (RAIO), их роли в глобальной системе авиационной безопасности и перспективам дальнейшего совершенствования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Фото: КГА

Модератором сессии выступил директор Бюро воздушного транспорта Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Мохаммед Халифа Рахма, спикеры – Генеральный директор Управления гражданской авиации Южного Судана и председатель правления CASSOA Восточноафриканского сообщества Айейи Гаранг Денг Айейи, Региональный директор Североамериканского, Центрально-Карибского офисов ИКАО Кристофер Баркс, Советник по институциональным связям EUROCONTROL Дэвид Ллойд, Региональный директор Восточно- и Южноафриканского отделения ИКАО Люси Мбугуа, председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева.

Участники сессии обсудили ключевые вызовы, стоящие перед государствами, включая дефицит кадровых и финансовых ресурсов, а также необходимость гармонизации нормативной базы в соответствии со стандартами ИКАО. Было отмечено, что региональные механизмы становятся эффективным инструментом объединения ресурсов, проведения совместных аудитов и повышения уровня безопасности полётов.

В ходе дискуссии особое внимание уделялось практическим подходам к повышению эффективности регионального сотрудничества.

Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева подчеркнула: «С точки зрения Казахстана, обеспечение того, чтобы региональные механизмы приносили реальную пользу, сводится к нескольким практическим принципам. Прежде всего, это оперативность реагирования и обмен опытом: региональные механизмы должны быть гибкими и ориентированными на реальные потребности государств. Cотрудничество на решении конкретных задач, будь то согласование нормативных актов, устранение пробелов в надзоре или подготовка к аудитам, чтобы поддержка была своевременной и эффективной».

Она также отметила важность практического взаимодействия и обмена экспертизой: «Наш опыт показывает, что целевые технические миссии, обмен экспертами и совместная подготовка к аудитам зачастую дают более быстрые и ощутимые результаты, чем формальные процессы. Такое сотрудничество позволяет государствам получать доступ к специализированным знаниям и усиливает региональный потенциал».

В рамках обсуждения было подчеркнуто, что дальнейшее развитие Региональной организации по надзору за безопасностью и Региональной организации по расследованию авиационных происшествий и инцидентов должно основываться на принципах устойчивого финансирования, эффективного управления, а также внедрения риск-ориентированных и цифровых подходов в надзорной деятельности.

Отдельно отмечена роль регионального сотрудничества в ускорении внедрения стандартов ИКАО и повышении устойчивости глобальной авиационной системы.

По итогам сессии участники сошлись во мнении, что региональные механизмы становятся неотъемлемой частью глобальной архитектуры авиационной безопасности, способствуя повышению эффективности надзора и развитию международного взаимодействия.

Республика Казахстан подтверждает приверженность дальнейшему развитию регионального сотрудничества и готовность вносить практический вклад в укрепление безопасной, устойчивой и взаимосвязанной системы гражданской авиации.

#Казахстан #безопасность #авиация #симпозиум

Популярное

Все
Светильники из вторсырья
Нотр-Дам в... Шымкенте
«Махаббат» превращает нити в чувства
Задача – возвращение в элиту
Великий балетный реформатор
Настоящая кузница чемпионов
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Алгоритмы и этические нормы
Новая архитектура будущего
Пополнят ряды «крылатой» пехоты
Рост без оглядки на нефтянку
Приближающий будущее
Столичный гидроузел – объект особого внимания
Дружественные отношения
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Столичная таеквондистка завоевала историческое «золото» на чемпионате мира среди юниоров
Новая система биометрии вызвала ажиотаж в аэропортах ЕС
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Астане изменили схему движения автобусов
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Как станцевать любовь
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов
Сила слова и дух степи
Рассмотрены перспективные направления
Умышленную подмену госномеров на грузовиках выявили в Туркестанской области
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Магнолии цветут
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов

Читайте также

Новая система биометрии вызвала ажиотаж в аэропортах ЕС
В Китае впервые испытали беспилотный грузовой самолет на во…
Новый глава Air Astana вступил в должность
Крупнейший центр технического обслуживания воздушных судов …

