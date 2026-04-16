В рамках Глобального симпозиума GISS-2026 в городе Марракеш (Марокко) состоялась панельная сессия по развитию региональных организаций по надзору за безопасностью (RSOO) и расследованию авиационных происшествий (RAIO), их роли в глобальной системе авиационной безопасности и перспективам дальнейшего совершенствования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

Модератором сессии выступил директор Бюро воздушного транспорта Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Мохаммед Халифа Рахма, спикеры – Генеральный директор Управления гражданской авиации Южного Судана и председатель правления CASSOA Восточноафриканского сообщества Айейи Гаранг Денг Айейи, Региональный директор Североамериканского, Центрально-Карибского офисов ИКАО Кристофер Баркс, Советник по институциональным связям EUROCONTROL Дэвид Ллойд, Региональный директор Восточно- и Южноафриканского отделения ИКАО Люси Мбугуа, председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева.

Участники сессии обсудили ключевые вызовы, стоящие перед государствами, включая дефицит кадровых и финансовых ресурсов, а также необходимость гармонизации нормативной базы в соответствии со стандартами ИКАО. Было отмечено, что региональные механизмы становятся эффективным инструментом объединения ресурсов, проведения совместных аудитов и повышения уровня безопасности полётов.

В ходе дискуссии особое внимание уделялось практическим подходам к повышению эффективности регионального сотрудничества.

Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева подчеркнула: «С точки зрения Казахстана, обеспечение того, чтобы региональные механизмы приносили реальную пользу, сводится к нескольким практическим принципам. Прежде всего, это оперативность реагирования и обмен опытом: региональные механизмы должны быть гибкими и ориентированными на реальные потребности государств. Cотрудничество на решении конкретных задач, будь то согласование нормативных актов, устранение пробелов в надзоре или подготовка к аудитам, чтобы поддержка была своевременной и эффективной».

Она также отметила важность практического взаимодействия и обмена экспертизой: «Наш опыт показывает, что целевые технические миссии, обмен экспертами и совместная подготовка к аудитам зачастую дают более быстрые и ощутимые результаты, чем формальные процессы. Такое сотрудничество позволяет государствам получать доступ к специализированным знаниям и усиливает региональный потенциал».

В рамках обсуждения было подчеркнуто, что дальнейшее развитие Региональной организации по надзору за безопасностью и Региональной организации по расследованию авиационных происшествий и инцидентов должно основываться на принципах устойчивого финансирования, эффективного управления, а также внедрения риск-ориентированных и цифровых подходов в надзорной деятельности.

Отдельно отмечена роль регионального сотрудничества в ускорении внедрения стандартов ИКАО и повышении устойчивости глобальной авиационной системы.

По итогам сессии участники сошлись во мнении, что региональные механизмы становятся неотъемлемой частью глобальной архитектуры авиационной безопасности, способствуя повышению эффективности надзора и развитию международного взаимодействия.

Республика Казахстан подтверждает приверженность дальнейшему развитию регионального сотрудничества и готовность вносить практический вклад в укрепление безопасной, устойчивой и взаимосвязанной системы гражданской авиации.