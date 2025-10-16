Казахстан присоединится к Центру оценки рисков отмывания доходов в рамках СНГ

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение о МЦОР направлено на формирование единого информационного пространства и инфраструктуры для оперативного обмена информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участников СНГ с соблюдением требований по защите данных.

«Основные задачи Соглашения о МЦОР: оценка рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях, обмен информацией между странами-участниками СНГ, разработка и внедрение международных стандартов и рекомендаций для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков и укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами», - говорится в заключении.

Отмечается, что ратификация Соглашения позволит создать правовую базу для эффективного и межгосударственного информационного взаимодействия и проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

