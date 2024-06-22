Казахстан продолжит активно работать над внедрением ИИ во всех сферах жизни

Правительство
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Внедрение искусственного интеллекта в госсервисы для граждан и бизнеса обсудили в правительстве РК, передает Kazpravda.kz

Фото: © Fotolia/Mopic

Внедрение элементов искусственного интеллекта (ИИ) в государственные сервисы для граждан и бизнеса обсудили на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Галымжана Койшыбаева.

Работа по внедрению элементов ИИ ведется в рамках дебюрократизации деятельности государственного аппарата и реализации предвыборной программы главы государства по внедрению цифровых сервисов, направленных на облегчение жизни граждан и бизнеса.

Ряд государственных органов представили результаты внедрения новых ИИ-сервисов — образовательный помощник, сервис для мониторинга стихийных бедствий, электронные очереди на границах Казахстана, автоматизация бизнес-процессов в холдинге «Байтерек».

В ходе совещания Койшыбаев поручил холдингу «Байтерек» вывести все финансовые услуги в мобильное приложение egov по принципу «единого окна» оказания услуг, а также значительно сократить сроки рассмотрения заявок от бизнеса на получение финансовых средств с использованием искусственного интеллекта и перехода на проактивный формат работы с бизнесом.

«Правительство продолжит активно работать над внедрением искусственного интеллекта во всех сферах жизни. Особое внимание при этом будет уделено безопасности данных и соблюдению законодательных норм. Эти меры направлены на создание более эффективной и прозрачной системы государственного управления, которая будет способствовать улучшению качества жизни граждан и развитию бизнеса», — подчеркнул Койшыбаев.

#Правительство #технологии #ИИ #искусственный интеллект

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