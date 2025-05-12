Финальный этап Гран-при по таеквондо 2026 года состоится в Алматы

Фото: НОК РК

Решение об этом было принято на заседании Всемирного совета Международной федерации, прошедшем в городе Фуджейра (ОАЭ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Презентация, подготовленная казахстанской делегацией, получила единогласную поддержку со стороны международной организации.

Напомним, за право проведения данного турнира боролись 18 стран.

В следующем году в столице Казахстана соберутся сильнейшие таеквондисты мира. На Гран-при будут разыграны путёвки на Олимпиаду-2028.