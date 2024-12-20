Аида Балаева: Казахстан расширяет международное сотрудничество в области телерадиовещания

Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала в интервью газете «Казахстанская правда» о перспективах международного сотрудничества в СМИ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава ведомства отметила, что в данное время заключены меморандумы с Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения КНР, медиакорпорацией Китая «Сhina Media Group», с Комитетом по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан, предусматривающие расширение обмена контентом и реализацию совместных медиапроектов.

Помимо этого, телеканалы 24kz и Silk Way включены в кабельные сети Азербайджана, наводятся «мосты» с коллегами из Кыргызстана и Узбекистана.

Также она добавила, что расширяется присутствие казахстанского медиаконтента на российских площадках Megogo, ivi, Okko и КиноПоиск, на которых можно посмотреть отечественные сериалы «Келінжан», «Бәсеке», «Қарлығаш ұя салғанда», «Күләш», «Зауре», «Мезгілсіз махаббат», «Махаббатым жүрегімде», «Ана жүрегі», «Сүрбойдақ».

Кроме того, важнейшим событием стало открытие в Казахстане регионального офиса всемирно известной телекомпании Euronews.

«В рамках соглашения в течение пяти лет планируется создание ряда телешоу, серий документальных фильмов о культуре и искусстве Казахстана, о бизнесе и экономике страны, интервью с известными личностями Казахстана и репортажей «Focus». Весь производимый контент будет представлен на семи языках», – уточнила Аида Балаева.

По ее словам, соглашение также предусматривает работу Euronews academy по проведению ежегодных тренингов с международными экспертами для отечественных журналистов.

Полную версию интервью министра газете «Казахстанская правда» читайте здесь.