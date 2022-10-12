Казахстан ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Ираном с другой стороны был совершен в Тегеране 14 марта 2022 года.

Как отмечается в заключении, протокол направлен на продление временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между участниками временного соглашения, а также на развитие и укрепление торговых связей между странами Евразийского экономического союза и Ираном.

Текст закона публикуется в печати.