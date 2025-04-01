фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

История дипломатических отношений Казахстана и Словении насчитывает более 30 лет. При этом в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к наращиванию динамики взаимодействия, укреплению двусторонних связей и сотрудничества. В 2024 году в Любляне открылось посольство нашей страны, а теперь казахстанская столица принимает первый за полтора десятка лет официальный визит словенского Президента.

Это не первая личная встреча Касым-Жомарта Токаева и Наташи Пирц-Мусар – лидеры уже встречались в 2023 году на полях Генеральной Ассамблеи ООН, на саммите СОР-28. Во время беседы, имевшей место в Нью-Йорке, Глава нашего государства и пригласил словенскую коллегу посетить Астану, а также получил от Наташи Пирц-Мусар взаимное приглашение в Любляну, которое вчера на переговорах в Акорде было подтверждено.

Активизация контактов на высшем уровне имеет большое значение, поскольку это не просто демонстрация стремления к развитию и углублению сотрудничества, но и придание реального импульса данным процессам. У казахско-словенского взаимодействия существует большой потенциал, и переговоры в Астане показали, что у наших стран есть и политическая воля, и конкретное видение, как его можно реализовать к взаимной выгоде.

Стремление к укреплению сотрудничества

Двухдневный официальный визит Президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Казахстан начался с переговоров с Президентом Казахстана в резиденции Акорда.

Как положено, им предшествовала торжественная церемония встречи: президенты представили друг другу членов делегаций, начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Первая часть переговоровКасым-Жомарта Токаева и Наташи Пирц-Мусар прошла в узком сос­таве.

Приветствуя высокую гостью в стенах Акорды, Президент Казахстана подчеркнул, что ее визит открывает исключительные перспективы для углубления и расширения казахско-словенского партнерства.

– Мы намерены наладить более тесное сотрудничество с Вашей страной, и я как Президент буду делать все возможное для укрепления связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Мы рассматриваем Словению как одного из основных и очень важных партнеров Казахстана на Балканах. У нас есть возможность предложить вашим бизнесменам, а также Правительству несколько привлекательных проектов, – отметил Глава нашего государства.

Как подчеркнул Президент, прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достиг­ли почти 200 млн долларов. Девятнадцать компаний со словенским капиталом успешно работают в Казахстане в таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, телекоммуникации и возобновляе­мая энергетика. Кроме того, две страны имеют большие возможности в сферах транспорта, логис­тики, цифровизации и инноваций, здравоохранения и туризма.

В свою очередь Президент Словении выразила искреннюю приз­нательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием, который был оказан ей и делегации.

– На протяжении 33 лет с момен­та установления дипломатических отношений между нашими странами не было ни одного нерешенного вопроса. Вы верно отметили, что это обеспечивает условия для того, чтобы расширять и углублять экономическое сотрудничество. Поэтому со мной приехала большая бизнес-делегация. Ее члены уже начали обсуждать с казахскими коллегами перспективные направления партнерства. Экономический обмен растет, но все же, я думаю, мы можем добиться большего. Контакты между президентами, между политиками – это всегда шаг вперед, потому что политики должны открывать двери для бизнеса, – сказала Наташа Пирц-Мусар.

Общие видение и цели

Вторая часть переговоров проходила уже в расширенном формате – с участием официальных делегаций Казахстана и Словении.

Приветствуя словенскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана развитию взаимовыгодного сотрудничества со Словенией.

– Ваш визит чрезвычайно важен с точки зрения придания дополнительного импульса развитию нашего сотрудничества. Только что у нас состоялась очень содержательная беседа по многим вопросам, касающимся международной обстановки. Мы подтвердили нашу общую приверженность достижению положительных результатов в сфере взаимного сотрудничества. Словения для нас – проверенный временем и надежный партнер в Европе. Мы приложим все усилия, чтобы добиться конкретных практических результатов, – подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев назвал перспективные направления двустороннего сотрудничества, выразив приверженность созданию благоприятных условий для словенского бизнеса в Казахстане, включая прозрачность регулирования, защиту инвестиций и диверсификацию экономики. Он также отметил важность проведения в рамках визита казахско-словенского бизнес-форума в Астане, который направлен на дальнейшее расширение двусторонних деловых, торговых, инвестиционных контактов и партнерств.

Наташа Пирц-Мусар со своей стороны также подчеркнула, что ее визит в Казахстан призван способствовать углублению экономического сотрудничества.

– Эту цель разделяют обе наши страны, – отметила она. – У нас есть значительный потенциал для роста, и я уверена, что мы сможем добиться большего. Объем товарооборота между нашими странами растет с каждым годом. Как Вы уже сказали, мы достигли объема инвестиций в 200 миллионов долларов, но возможности гораздо шире. Именно поэтому я очень рада находиться в Астане в сопровождении представительной бизнес-делегации – здесь присутствуют представители 25 ведущих компаний Словении, – сказала Президент.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия в таких перспективных областях, как торговля, инвестиции, энергетика, транспорт и логистика, критические минералы, цифровизация и искусственный интеллект, здравоохранение и туризм.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки, стороны обсудили перспективы взаимодействия Казахстана и Словении в рамках международных структур.

Совместное заявление и другие документы

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Наташа Пирц-Мусар приняли Совместное заявление, в котором подтверждается приверженность дальнейшему укреплению и развитию между Казахстаном и Словенией отношений, основанных на дружбе, взаимном уважении и продуктивном сотрудничестве.

В документе отмечены приоритетные направления взаимодействия и обозначено намерение сторон способствовать активизации работы по ним. В частности, Словения выразила готовность поддержать начало переговоров по Соглашению между Европейским союзом и Казахстаном об упрощении визового режима.

В целом в Совместном заявлении президенты выразили уверенность, что достигнутые в ходе официального визита Наташи Пирц-Мусар в Казахстан договоренности придадут новый импульс всестороннему развитию двустороннего сотрудничества в интересах обеих стран.

Кроме того, результатом переговоров стало заключение нескольких межведомственных документов, нацеленных на активизацию взаимодействия в различных сферах. Меморандумами в присутствии глав государств обменялись члены официальных делегаций.

Это меморандумы о взаимопонимании: между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством высшего образования, науки и инноваций Словении в области образования и науки; между Министерством туризма и спорта РК и Министерством экономики, туризма и спорта Словении о сотрудничестве в области туризма; между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Словении.

Продуктивные переговоры

Итоги прошедших в Акорде переговоров Касым-Жомарт Токаев и Наташа Пирц-Мусар подвели на совместном брифинге для представителей средств массовой информации.

Глава государства поблагодарил Наташу Пирц-Мусар за то, что она приняла его приглашение и впервые посетила Казахстан с официальным визитом. По его словам, Словения – важный партнер Казахстана в Европейском союзе, отношения между странами укрепляются в духе дружбы и взаимного уважения. Ярким подтверждением тому является открытие посольства Казахстана в Любляне в прошлом году.

– Этот шаг играет важную роль в развитии двустороннего взаимодействия, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении дружественных отношений, в связи с этим данный визит приобретает особое значение. Мы провели содержательные и плодотворные переговоры с уважаемым Президентом госпожой Пирц-Мусар. Мы обсудили перспективы расширения казахско-словенского сотрудничества, достигли конкретных договоренностей и приняли Совместное заявление. Кроме того, заключен ряд межправительственных и межведомственных соглашений. Уверен, их эффективная реализация придаст новый импульс нашему взаимодействию.

Президенты договорились о наращивании торгово-экономических и инвестиционных контактов.

Сегодня Казахстан и Словения реализуют важные проекты в фармацевтике, в сфере возобновляемых источников энергии, инженерии и телекоммуникациях. В стране успешно работают почти два десятка словенских компаний в этих областях. Глава государства отметил важность дальнейшего расширения масштабов экономического взаимодействия.

– Достигнута договоренность о реализации новых проектов в горной отрасли, «зеленой» энергетике, атомной промышленности, цифровизации и инновациях, здравоохранении, туризме, – перечислил Глава государства. – Для эффективного использования имеющихся возможностей я призвал активизировать работу Межправительственной комиссии и вывести ее деятельность на новый уровень. Одна из приоритетных задач – расширение контактов между деловыми кругами наших стран. Мы рассмотрели вопрос создания Делового совета «Казахстан – Словения».

Президент Казахстана также напомнил, что вместе с Президентом Словении в Астану прибыла представительная делегация словенского бизнеса, которая примет участие в бизнес-форуме 1 апреля.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что все перечисленные меры будут способствовать активизации работы по укреплению, расширению и повышению эффективности торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Профильным ведомствам также поручено принять конкретные меры по увеличению объемов взаимной торговли.

Отдельно главы государств рассмотрели возможности расширения транспортно-логистических связей. В частности, обсудили присоединение словенского морского порта «Лука Копер» к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора и достигли взаимопонимания по этому вопросу.

Изучив передовой опыт словенской стороны в деле управления водными ресурсами, Казахстан выразил готовность к совместной работе и в данной области.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.

– Значительный потенциал для активизации отношений также имеется в сферах образования, науки и культуры. Система образования Словении признана передовой на международном уровне. Поэтому мы рассчитываем на установление связей между университетами двух стран. Словенский Институт Йожефа Стефана заинтересован в налаживании партнерства с Назарбаев Университетом. Казахстан готов расширять сотрудничество с вузами и исследовательскими центрами Словении, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев и Наташа Пирц-Мусар также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки и отметили близость позиций двух стран.

– В нынешней непростой геополитической ситуации мы с Президентом Пирц-Мусар подтвердили приверженность мирному урегулированию международных конфликтов в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права, – отметил Президент Казахстана.

Он сообщил, что Казахстан и Словения выразили заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия в рамках многосторонних структур. А также выразил благодарность словенской стороне за поддержку инициативы по открытию в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

– Несомненно, у нас состоялись продуктивные переговоры. Уверен, результаты этого визита выведут казахско-словенские отношения на качественно новый уровень. Совместными усилиями мы достигнем общих целей, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Наташа Пирц-Мусар заявила о готовности словенской стороны укреплять двустороннее сотрудничество по широкому спектру направлений.

– Я убеждена в том, что нынешняя беседа и весь визит в целом открывают новую главу в истории отношений между Словенией и Казахстаном. Обе страны разделяют уважение к международному праву, устойчивому развитию и партнерству, которое основано на взаимопонимании и взаимном уважении. Я за это благодарна и считаю, что так будет и в будущем, – отметила она.

Официальный визит Президента Словении продолжается. Сегодня, 1 апреля, запланировано проведение казахско-словенского бизнес-форума, в котором ожидается участие глав государств.