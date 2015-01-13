Казахстан – социально сплоченное общество Интервью 1760 Александр Тараков

– Наступивший 2015 год Указом Президента страны Н.А. Назарбаева объявлен Годом Ассамблеи народа Казахстана. Также наша республика будет отмечать несколько знаменательных дат: 20-летие Ассамблеи народа Казахстана, 20-летие Конституции страны, 550-летие Казахского ханства и 70-летие Победы. Думаем, что празднование этих юбилейных дат будет хорошим поводом показать успехи экономического, социаль­ного и духовного развития нашей страны, глубокую преемственность нашей государственности. Как Государственный секретарь вы координируете деятельность по широкому спектру вопросов социально-гуманитарной сферы жизни страны. В связи с этим каковы основные приоритеты и задачи в вашей работе на этот год?



– Как отметил Глава государства, ближайшие годы станут временем глобальных испытаний. Учитывая, что Республика Казахстан все глубже интегрируется в мировое сообщество, наша экономика становится более чувствительной к внешним рискам. Поэтому Послание Президента Нурсултана Назарбаева "Нұрлы жол – путь в будущее" направлено на комплексное нивелирование внешних факторов, недопущение спада в экономике, поддержку предпринимательства, создание новых производств вдоль новых магистральных линий между регионами страны. Системообразующая идея – создание высокоразвитой инфраструктуры с центром в Астане.



Все эти преобразования непосредственно повлияют на структуру рынка труда, а также развитие социальной инфраструктуры. Поэтому одним из важнейших приоритетов на 2015 год является социально-гуманитарное развитие страны. При этом главный акцент будет сделан на применение социально-гуманитарного подхода, который заключается в принятии во внимание человеческого (гуманитарного) и объективного (социального) содержаний протекающих процессов. Его целью является нахождение путей социально необходимых преобразований для вывода социальной сферы общества на более высокий, конкурентоспособный уровень.



В частности, это касается укрепления жилищной инфраструктуры, расширения сети социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.



Учитывая, что новые инфраструктурные проекты способствуют созданию новых рабочих мест, а значит, станут весьма привлекательными для концентрации трудовых ресурсов, наша задача – сохранить демографический баланс между регионами. Это касается вопросов рождаемости, урбанизации и старения населения.



Таким образом, выверенная семейно-демографическая политика является следующим приоритетом работы в 2015 году.



При этом вся социальная инфраструктура должна быть доступной и качественной. Ведь от качества образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также занятости населения зависит и качество человеческого капитала страны, достижение высокой степени удовлетворенности жизнью.



При этом важно не утратить духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. С процессом глобализации стираются границы для передачи новых знаний и технологий. Это дает как положительный, так и негативный эффект. Мы все это видим, знаем и учитываем в своей работе.



Поэтому думаю, что принятый в конце ноября Общенациональный план по укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей станет хорошей платформой для усиления работы в этом направлении.



Вместе с тем для вхождения в число передовых экономик мира мы должны максимально приблизиться к общемировым показателям в каждой отрасли деятельности. Глава государства поставил задачу по внедрению в Казахстане ряда принципов и стандартов ОЭСР. Мы стремимся к созданию наукоемкой экономики и повышению благосостояния каждого казахстанца. В этом направлении мы продолжим линию по углублению эффективного взаимодействия с международными организациями и институтами развития.



Главным лейтмотивом нашей работы станут четыре важных юбилейных события года. Проведение Года Ассамблеи народа Казахстана будет осуществляться в органичной взаимосвязи с празднованием 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, 20-летия Конституции Казахстана, 550-летия Казахского ханства, 70-летия Победы в Отечественной войне.



Безусловно, в эту работу активно включатся все регионы страны, мероприятия года на республиканском и региональном уровнях будут проходить под знаком этих внушительных дат.



На сегодня в глобальном социально-политическом дискурсе устойчиво постулируется концепт "Социально сплоченное общество". Это общество, которое функционирует в целях благополучия его членов, создает чувство общей принадлежности, способствует укреплению доверия. Благодаря выдающейся государственной политике Елбасы в Казахстане царят мир и согласие, страна живет и развивается по уникальным стратегическим планам, устремленным в 2050 год. В нынешнем году мы продолжим масштабную работу по обеспечению идейно-политического единства полиэтничного и поликонфессионального народа Казахстана. Убеждена, что в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности, экономических проблем, формирующих в целом негативный фон, сохранение единства и сплоченности станет нашим преимущественным фактором при реализации амбициозных задач Стратегии "Казахстан-2050" и новой экономической политики "Нұрлы жол – путь в будущее".



– Вы только что упомянули о повышении качества человеческого капитала. Почему развитие человеческого капитала важно, и какие факторы влияют на его развитие?



– В топ-30 развитых стран мира мы сможем войти только с конкурентоспособным человеческим капиталом, то есть высокообразованным и здоровым населением, с широким спектром возможностей для трудоустройства, развитой системой социальной защиты. Соответственно, необходимо достичь высокого уровня развития человеческого капитала во всех четырех определяющих сферах социально-гуманитарного блока: образовании, здравоохранении, занятости и системе социальной защиты.



Человеческий капитал способствует передаче знаний, обмену технологиями, а, следовательно, и повышению инновационного потенциала экономики.



Если рассматривать показатели по странам, то мы увидим, что такие высокоразвитые страны, как Швеция, Финляндия, Соединенные Штаты, демонстрируют высокий уровень инновационного развития и дохода на душу населения. Ну а в тех странах, в которых прослеживается низкий уровень инновационного развития, наблюдается высокая безработица.



Таким образом, применение новых технологий, знаний способствует повышению производительности отраслей экономики, но в то же время негативно влияет на гибкость трудовых ресурсов.



Мы приходим к выводу, что внедрение в развитых странах передовых инноваций резко повышает производительность труда ввиду автоматизации процессов, развития технологий. В развивающихся странах, наоборот, наблюдается замедление экономического роста из-за негибкости рынка труда к новым условиям развития и низкого уровня производительности.



Эти факторы могут увеличить разрыв между развитыми и развивающимися экономиками. Поэтому расходы на развитие человеческого капитала должны рассматриваться не как социальные затраты, а как инвестиции в экономику, приносящие доход.



Глава государства не раз отмечал, что "человек – главное богатство страны". Таким образом, качественные инвестиции в человеческий капитал непременно принесут адекватную и зримую отдачу в будущем. Как показывают многочисленные исследования, существует положительная корреляция между уровнем развития человеческого капитала и экономическим ростом большинства стран.



Сегодня многие государства стремятся наращивать капитал знаний, движутся к созданию постоянно обучающегося общества, применяя на практике финскую модель непрерывного обучения.



От уровня и качества образования, полученного человеком, зависит его положение на рынке труда и в сфере занятости. Таким образом, школа на своем этапе должна прививать интерес и тягу к знаниям, создавать условия для гармоничного развития детей и учить их адаптироваться в будущем к ситуации и характеру выполняемой работы. Кен Робинсон, известный международный консультант в сфере образования и инноваций, утверждает: "Мир сегодня меняется быстрее, чем когда-либо в истории. Мы понимаем, что для вступления в новую эпоху нужна абсолютно другая парадигма человеческих способностей. Необходимо создавать такую среду – в школах, на рабочих местах и в государственных учреждениях, – где каждого человека поощряли бы развивать свой творческий потенциал".



Качество человеческого капитала измеряется уровнем жизни, грамотности, образованности и долголетия населения, состоянием медицинского обслуживания и производством ВВП на душу населения. Интегральным социально-экономическим показателем развития человеческих ресурсов является Индекс развития человеческого потенциала, который дает сравнительную оценку достижениям в области улучшения жизни людей.



В нашей стране за последние годы базовые показатели индекса человеческого развития постоянно улучшаются. Если в 2007 году Казахстан входил в число стран со средним уровнем развития человеческого потенциала (73-е место среди 177 стран), то, согласно Докладу о человеческом развитии ПРООН, в 2013 году Казахстан переместился в группу стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала.



– Как вы уже отметили, одним из важных условий для развития человеческого капитала является наличие эффективной системы здравоохранения. Вместе с тем Глава государства в Стратегии "Казахстан-2050" подчеркнул, что государство должно создавать необходимые условия, но и сам человек должен быть ответственным за свое здоровье. На ваш взгляд, каким образом можно достигнуть эффективного взаимодействия между государством и гражданским обществом?



– Охрана и укрепление здоровья народа есть и будет одним из главных приоритетов экономического и социального развития страны. Как вы знаете, в текущем году завершается Государственная программа развития здравоохранения "Саламатты Казахстан" на 2011–2015 годы.



Программа направлена на улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого социально-демографического развития страны. Важными направлениями госпрограммы являются усиление профилактики заболеваний, а также обеспечение межсекторального и межведомственного взаимодействия. Впервые были объединены усилия центральных и местных государственных органов по вопросам охраны общественного здоровья.



Были устранены дисбалансы в финансировании между регионами и ликвидировано неравенство в обеспечении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне.



Модернизация системы здравоохранения с 2010 года позволила либерализовать рынок медицинских услуг путем создания конкурентной среды, привлечения частных поставщиков и принципа свободного выбора врача и медицинской организации. Однако влияние новых вызовов будет усиливать давление на систему здравоохранения.



Сегодня, будучи активно вовлеченными в процесс глобализации, мы невольно становимся участниками всего происходящего в мире. В сфере здравоохранения сегодня существует немало вызовов, к которым наша страна должна быть готова. Это касается старения населения, роста инфекционных заболеваний, развития новых технологий.



Дальнейшее развитие здравоохранения предполагает еще большее внимание к профилактическим мерам, то есть и государство, и население должно сосредоточиться на предупреждении заболевания. И здесь главным приоритетом Президент определил развитие первичной медико-санитарной помощи.



Возникает вопрос: кто же все-таки несет ответственность за здоровье граждан? Ответ простой: все – то есть солидарная ответственность государства, работодателя и работника за его здоровье должна стать главным принципом всей системы медицинского обслуживания.



Человек в первую очередь должен вести здоровый образ жизни, заботиться о профилактике заболеваний. Работодатели со своей стороны заинтересованы в здоровых трудовых ресурсах. Государство, безусловно, оказывает всемерную поддержку в сохранении здоровья нации. Бережное отношение каждого гражданина к собственному здоровью подразумевает регулярное занятие спортом, правильное питание, профилактические осмотры.



По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), здоровье человека на 50% зависит от образа жизни, на 20% от генетической предрасположенности, на 20% от социально-бытовых факторов и только на 10% от уровня развития системы здравоохранения.



Согласно определению ВОЗ, "здоровье – это состояние полного физического, психического, социального и духовного благополучия, а не просто отсутствие болезней и отсутствие дефектов".



Анализ макроэкономических показателей выявил, что размеры бюджетных инвестиций в здравоохранение в Казахстане существенно ниже, чем в развитых странах.



Вместе с тем уровень общих расходов на здравоохранение в Казахстане (3,8% от ВВП) пока еще отстает от аналогичных показателей стран – членов ОЭСР (9,4% от ВВП), а источники финансирования отрасли не диверсифицированы.



Существующая практика финансирования здравоохранения за счет общего налогообложения нивелирует финансовое участие работодателей, а их целевой вклад в развитие здравоохранения остается весьма низким.



Для того чтобы снизить бремя расходов государства и граждан, с 2017 года по поручению Главы государства предполагается начать работу Фонда обязательного медицинского страхования. Предлагается участие не только государства, но и работодателей и населения в здравоохранении через принципы социального страхования, применяемые в развитых странах мира, таких как Германия, Франция, Япония, Корея и другие.



Социальное медицинское страхование обеспечивает реализацию солидарной ответственности за здоровье всех социальных партнеров, создает стимулы для развития конкуренции, повышения качества и эффективности. Кроме того, при этой модели обеспечивается высокий уровень саморегулирования системы здравоохранения.



В результате создания такой системы будет четко прослеживаться выполнение обязательств всех партнеров, а целевой характер взносов создаст стимул для ответственного отношения к здоровью.



– Казахстан поставил перед собой амбициозную задачу вхождения в число 30 самых развитых стран мира. Если в целом говорить о конкурентоспособности нации, то, прежде всего, наверное, речь должна идти об интеллектуальной составляющей. Каким образом будет повышаться роль науки в экономике Казахстана?



– Видный американский физик-теоретик, автор современных концепций об устройстве мироздания Митио Каку в книге "Физика будущего" поднимает важные вопросы дальнейшего развития человечества. И это развитие, как утверждает господин Каку, будет непременно сопряжено с развитием науки и техники. Сегодня уже недостаточно готовить специалистов, обладающих общим набором знаний. Прежде всего система образования должна развивать навыки аналитического, критического мышления. Будущие специалисты должны уметь проявлять инициативу и лидерские качества, готовность аргументировать свою точку зрения и принимать верные решения. Как говорит Митио Каку, чем бы человек ни занимался, у него ко всему должен быть творческий подход, живое воображение, способность быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах и хорошо развитая интуиция.



В Стратегии "Казахстан-2050" Глава государства поручил обеспечить устойчивое развитие страны на принципах наукоемкой экономики. Также в ходе недавнего совещания в Алматы по инновационному развитию Елбасы отметил, что инновации должны приводить к резкому увеличению производительности труда, повышению эффективности.



Сегодня уже созданы ключевые институты для развития казахстанской науки: Высшая научно-техническая комиссия, национальные научные советы, Национальный центр научно-технической экспертизы, уполномоченные государственные органы и общественные научные организации. Впереди предстоит еще большая работа по совершенствованию законодательства по венчурному финансированию, защите интеллектуальной собственности, поддержке исследований и инноваций, а также коммерциализации научных разработок.



Важнейшее значение в развитии коммерциализации научных достижений и научно-инновационной деятельности в целом играет финансирование научных исследований и разработок частным сектором экономики.



В развитых странах более половины всего объема финансирования научных исследований приходится на частный сектор. В Японии и Германии это 70% всех инвестиций в науку, Финляндии и Швеции – 65%, в США – 64%.



Глава государства, выступая на Форуме ученых Казахстана 1 декабря 2011 года, отметил, что следует обеспечить приток инвестиций в науку от бизнеса и что каждая компания должна выделять 1% своих доходов на научные исследования.



Мы понимаем, что прорыв Казахстана в инновационной сфере во многом зависит от качества подготовки научных кадров. В подготовке специалистов высокого уровня, ученых и исследователей, необходимых экономике, а также в производстве новых знаний, важно развивать исследовательские университеты.



Такой платформой сегодня в стране является Назарбаев Университет. Здесь создан и развивается Интеллектуально-инновационный кластер, в состав которого входят школы и научные центры университета, офис коммерциализации, бизнес-инкубатор, пилотный технопарк и научный парк Astana Business Campus. На начальном этапе планируется создание кластера информационных и коммуникационных технологий, геологического кластера, кластера биомедицины и инжиниринга.



Таким образом, научный парк предусматривает формирование пояса корпоративных научно-исследовательских центров, исследовательских институтов и крупных высокотехнологичных компаний. Кластер должен обеспечить благоприятные условия для ученых и предпринимателей, а также способствовать выведению на рынок результатов научных исследований.



В целях генерации новых знаний и технологий по опыту Назарбаев Университета действуют 10 вузов инновационной направленности. Этим вузам оказывается целевая государственная поддержка для развития науки и инноваций, коммерциализации исследований, привлечения талантливой молодежи. Планируется создание в них научного совета как основного органа, принимающего решения по вопросам научной политики и научной деятельности.



Мы сможем сохранить и ускорить темп развития страны в том случае, если будет установлена прочная взаимосвязь науки с бизнесом. Это позволит эффективно внедрять инновации на предприятиях, производить новые продукты и услуги.



В рамках новой экономической политики "Нұрлы жол – путь в будущее" в ближайшие годы Казахстан пройдет через масштабное инфраструктурное развитие. Принимаемые меры позволят не только соединить путями сообщения все регионы страны, но придать импульс созданию новых предприятий, повышению деловой активности, притоку новых инвестиций. Применение новых технологий при реализации инфраструктурных проектов, безусловно, приумножит вложенные инвестиции.



Мы планируем в начавшемся году в рамках работы Национальной комиссии по подготовке кадров за рубежом проработать вопросы по стимулированию развития казахстанской науки, привлечению ведущих научных кадров, в том числе наших соотечественников из-за рубежа.



– За годы независимости многое было сделано для улучшения демографической ситуации. В Казахстане особое внимание уделяется гендерной политике, поддержке института семьи, матери и ребенка. В соответствии с Указом Президента вы являетесь председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. На решении каких вопросов будет сосредоточено внимание комиссии в 2015 году?



– В 2015 году работа будет выстроена в рамках основных направлений Послания "Нұрлы жол – путь в будущее". Так, перед Нацкомиссией стоит важная задача по максимальному вовлечению женщин во все инфраструктурные проекты в рамках реализации новой экономической политики. Это касается прежде всего развития женского предпринимательства, а также всестороннего участия женщин в социальной модернизации страны.



Необходимо отметить, что состав Национальной комиссии укреплен. В него вошли активные представители законодательной власти, гражданского общества, деятели культуры, представители различных секторов экономики.



Национальная комиссия продолжит работу по реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006–2016 годы, станет основным координатором работы по реализации Общенационального плана по укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей на 2015–2020 годы. В частности, план предусматривает комплекс мероприятий по укреплению семейных ценностей, формированию здорового образа жизни, построению Общества Всеобщего Труда, защите материнства и детства, поддержке молодежи, достойному обеспечению старости. В нем предусмотрены механизмы по увеличению занятости населения, усилению профориентационной работы, повышению социальной ответственности бизнеса, поддержке лиц с ограниченными возможностями.



Также в 2015 году Национальная комиссия планирует реализовать совместную с фондом "Даму" и Европейским банком реконструкции и развития специализированную программу кредитования женского бизнеса под названием "Женщины бизнеса". По этой программе нет отраслевых ограничений и кредиты будут доступны женщинам-предпринимателям для открытия различных предприятий, предоставляющих широкий спектр услуг.



Кроме того, планируется принять участие в Астанинском экономическом форуме, в рамках которого будет проведен Международный форум женщин "Женщины: модернизация экономики, бизнеса и общества".



Мы продолжим конструктивную работу с нашими постоянными партнерами: Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Программой развития ООН (ПРООН), Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Всемирным банком, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).



– В недавно принятой Концепции культурной политики подчеркивается, что культура лежит в основе политики экономического и социального развития. Культура в современном мире рассматривается как инструмент содействия межкультурному диалогу, творчеству и международным отношениям.



Что, на ваш взгляд, может способствовать повышению эффективности культурной политики в Казахстане?



– Нет сомнений в том, что развитие культуры остается одним из приоритетов государственной политики. В нашей стране на государственном уровне культура рассматривается как один из важнейших источников развития в целом, в том числе и в первую очередь – развития самого человека, создающего общество знаний.



Следует учитывать и то, что Казахстан является поликультурной, полиэтничной и поликонфессиональной страной, где все виды деятельности изначально разворачиваются в пространстве растущего культурного разнообразия.



Процессы интеграции и глобализации с одной стороны, рост разнообразия и поиск идентичности – с другой – оказывают сильное влияние на направления культуры и характер культурных продуктов, особенно для молодых поколений не только в Казахстане, но и во всем мире.



В силу активно протекающих в казахстанском обществе процессов поиска идентичности и самоопределения важно содействовать нахождению и прояснению смыслов и ориентиров, способствующих консолидации общества. Именно здесь кроется ключ к повышению эффективности усилий государства в области культурной политики.



Будущее страны, нации и государства непосредственно зависит от степени усвоения и осознания человеком общности истории, знания языка, проникновения в культуру – важнейших компонентов единого фундамента национального единства, мира и согласия.



Думаю, что работу в данном направлении следует выстраивать в контексте упреждения, прогнозирования и нивелирования негативных глобальных и региональных геополитических и геоэкономических вызовов.



Казахстан должен развивать свой конкурентоспособный потенциал, одновременно отстаивая концепцию сплоченного государства, придерживающегося и пропагандирующего такие ценности, как равенство и социальная интеграция. Необходимо настойчиво добиваться реализации всех тех задач, которые сформулированы в Концепции культурной политики Казахстана.



Повышению эффективности культурной политики может содействовать не только выявление наиболее проблемных или, напротив, перспективных с точки зрения власти, а также представителей экспертного сообщества зон культурной политики, но и создание каналов коммуникации между представителями экспертного сообщества и ответственными за культурную политику государственными структурами различных уровней – местного, регионального и национального.



В этих целях будет продолжена работа по углублению эффективного взаимодействия с видными деятелями культуры и искусства, носителями культурного генетического кода нации, с творческими коллективами страны в целях выявления актуальных проблем сферы культуры, а также совместного поиска путей их решения.



В целом необходимо подчеркнуть, что Казахстанский культурный ренессанс стал возможен благодаря успешно действующей уникальной Казахстанской модели межэтнической толерантности и межконфессионального согласия Нурсултана Назарбаева, которая получила глобальное признание и пристально изучается во всем мире.



– Как показывает опыт казахстанского пути, да и мировая практика, стабильное экономическое и социальное развитие страны возможно только при условии сохранения единства и согласия в обществе. Главой государства в 2014 году была озвучена общенациональная идея "Мәңгілік Ел", реализация которой должна способствовать дальнейшей консолидации казахстанского общества вокруг общих ценностей. Думаю, самое главное направление реализации идеи "Мәңгілік Ел" – это воспитание патриотизма и любви к Отчизне. В этом плане какие мероприятия намечаются в текущем году?



– Как я уже отметила, основные идеологемы 2015 года, которые несут в себе глубокий позитивный и воспитательный заряд патриотизма и гражданственности, связаны с празднованием четырех памятных дат:



- 20-летие Ассамблеи народа Казахстана. Оно в республиканской политической повестке подчеркивает уникальную роль ассамблеи как станового хребта межнационального согласия и единства, внутриполитической стабильности и религиозной толерантности, мира и благополучия;



- 20-летие Конституции Казахстана станет непреложной аксиомой состоявшегося государства, способного своевременно и адекватно нивелировать глобальные вызовы и обеспечивать реализацию интересов общества;



- 550-летие Казахского ханства послужит упрочению идентичности нации, явится демонстрацией общих и глубинных корней казахстанского народа, живущего на исконно казахской земле, давшей название современному государству;



- торжества по случаю 70-летия Победы в Отечественной войне придадут мощный импульс развитию казахстанского патриотизма, подчеркнут немеркнущий в веках священный подвиг наших дедов и отцов в самой кровопролитной войне человечества.



В целом названные мероприятия должны стать базисом, содержанием и скрепом, на основе и во взаимосвязи с которыми будут проведены все мероприятия года на республиканском и региональном уровнях.



Для организации взаимодействия и координации работы государственных органов по реализации юбилейных мероприятий разработана Генеральная медиа-сетка, в соответствии с которой все общественно-массовые мероприятия, все профессиональные праздники будут объединены единым слоганом "Наша сила – в единстве!".



– В 2012 году Президентом страны была выдвинута идея Общества Всеобщего Труда как альтернативы идеологии потребления. Сегодня мы все приходим к пониманию того, что в условиях глобализации, именно труд становится решающим фактором социальной модернизации. Создание условий и стимулов к производительному труду, преодоление пережитков социального иждивенчества и патернализма, воспитание нулевой терпимости к правонарушениям, в том числе коррупционного характера, и другие задачи социальной модернизации находятся в поле зрения ряда консультативно-совещательных органов при Главе государства, председателем которых вы являетесь. Можете ли вы поделиться планами работы этих комиссий в 2015 году в контексте решения задач социальной модернизации?



– Как мы видим, с развитием идеологии массового потребления утрачиваются базовые ценности. Зачастую материальные блага перевешивают духовные, моральные, этические нормы общества. Испокон веков наши дети были воспитаны в духе почитания старших, помощи младшим, сострадания к слабым, уважительного отношения к труду. Уклонение от этих универсальных ценностей не принималось обществом.



Сегодня же с процессом глобализации в социум привносятся как положительные, так и негативные веяния. В этих условиях важно сохранить самое ценное, что было у нашего народа, передать подрастающим поколениям базовые человеческие ценности. Безусловно, труд выходит на передний план для перехода казахстанского общества на более высокий уровень развития. В таких условиях не будет места для коррупционных помыслов или правонарушений.



В связи с этим в проведении антикоррупционной политики необходимо подчеркнуть главенствующую роль утвержденной Главой государства Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы. Она содержит комплекс мер по устранению предпосылок коррупции, искоренению причин и условий, ее порождающих. Особо необходимо отметить в качестве новации внедрение института общественного контроля. В этих целях будут разработаны и приняты новые законы "О противодействии коррупции", "Об общественном контроле", "О доступе к публичной информации". В целом стратегия нацелена на формирование в стране культуры законопослушания и общепринятых антикоррупционных моделей поведения.



Что касается иждивенчества, то в развитых странах ребенку с рождения прививаются такие качества, как самостоятельность, решительность. Каждый гражданин растет в обществе, имея собственное пространство, на которое он всегда может рассчитывать, то есть каждый человек сам за себя несет ответственность в первую очередь, а государство создает все необходимые для того условия. К примеру, в США или Европе, при достижении совершеннолетия предоставляется возможность самостоятельного проживания отдельно от отчего дома. В летний период дети могут свободно трудоустроиться на временную работу для заработка на личные расходы. И это, несмотря ни на обеспеченность, ни на высокий статус родителей ребенка.



Таким образом, детям с раннего возраста прививается бережное и уважительное отношение к труду, общечеловеческим жизненным ценностям. Модели социальной защиты населения, которые функционируют сегодня в развитых странах мира, предусматривают участие трех сторон: государства, работодателей, населения. Такой подход позволяет гражданам с полной ответственностью относиться как к собственному здоровью, образованию, так и труду в будущем. Иждивенческий подход, социальный инфантилизм совершенно неприемлемы в условиях современного общества. Мы постепенно приходим к такому пониманию, и это отрадно.



Безусловным откровением в определении путей выхода из глобального духовно-социального кризиса, лежащего в основе мирового экономического кризиса, является выдвинутая Елбасы идея построения Общества Всеобщего Труда. Как известно, с развалом биполярного мира глобальная политико-экономическая мысль не законсервировалась на двух основных парадигмах развития: правом (капиталистическом) и левом (социалистическом). К примеру, виднейшим английским социологом Энтони Гидденсом был предложен "третий путь" развития, который в сущности был адаптированным ответом на процессы стремительно происходящей глобализации – универсальный синтез рыночных принципов с основными социал-демократическими идеями, направленными на достижение социального равенства. В это же время на другом конце земного шара доктор Махатхир Мохамад выступил с аналогичным по названию концептом, основанным на учете азиатских социально-экономических специфик.



Несомненно, прорывная идея Елбасы является органичным развитием названных теорий на качественно новом уровне. Она акцентирует внимание на духовно-нравственном концепте – отношении к труду. Культивирование общественной ценности честного, добросовестного труда, как мерила личного достоинства, источника стабильности и развития каждого человека должно стать универсальным императивом каждого гражданина Казахстана. Поэтому труд является решающим фактором в достижении конкурентоспособности отдельно взятого человека, общества, в целом страны.



Как известно, в мире существует устоявшиеся самоназвания различных стран. К примеру, активно используются в различных средствах коммуникаций концепты "Страна восходящего солнца" (Япония), "Страна утренней свежести" (Южная Корея), "Радужная страна" (ЮАР) и др.



Совсем недавно, в 1997 году, Президент страны в Послании народу впервые ввел в политический тезаурус самоназвание Казахстанский барс, который отличается своей элитарностью, независимостью. Ему присущи ум, мужество, благородство и хитрость. За прошедшие годы Казахстан, совершив динамичный прыжок, твердо встал на ноги, на практике подтвердив вышеназванные отличительные характеристики. Мы сегодня – состоявшееся, успешное, современное по всем мировым критериям развитое государство. Мы должны всегда помнить, что все это стало возможным благодаря Елбасы, его мудрой, стратегической политике. Сегодня наша страна, вооруженная общенациональной идеей "Мәңгілік Ел", движется уверенными поступательными шагами к главной цели – вхождению в топ-30 развитых государств мира. Для этого Казахстан, в частности, должен стать Страной Всеобщего Труда. И это будет обязательно достигнуто, потому что у Казахстанского барса есть Лидер глобального масштаба, талантливый, трудолюбивый народ, богатые природные ресурсы!



– Спасибо за интервью.

