Казахстан стал непостоянным членом Совбеза ООН

Политика
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Фото со страницы МИД РК в Facebook
Генассамблея ООН во вторник выбрала Казахстан непостоянным членом Совета безопасности на 2017–2018 годы. Об этом сообщил спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz

"Казахстан избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. Это историческое событие нашей страны во главе с Елбасы в год 25-летия Независимости!" – написал Токаев в своем микроблоге в Twitter.

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Премьер-Министр Карим Масимов выложил переписку в Twitter с главой МИД Ерланом Идрисовым, находящимся в Нью-Йорке. "Поздравляю казахстанцев! Идрисов написал, что нас избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН", – написал Масимов. 

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Совет безопасности – постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В состав совета входят 15 государств-членов – 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых  Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по 5 каждый год. Соответствующие поправки в Устав ООН были внесены 17 декабря 1963 года резолюцией ГА ООН 1995 (XVIII) (до этого в совет входило лишь 6 непостоянных членов). Согласно указанной резолюции, 10 непостоянных членов Совета безопасности избираются по географическому принципу, а именно: пять – от государств  Африки и Азии; один – от государств Восточной Европы; два – от государств Латинской Америки; два – от государств Западной Европы и других государств.



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