Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане

В турнире Asia Rugby Emirates Men’s Sevens Trophy 2025 участвовало 12 команд, сообщает Kazpravda.kz 

Команда Казахстана выиграла все свои матчи без единого пропущенного поражения в ключевых стадиях. Турнир проходил в формате группового этапа (пулы) с последующим плей-офф (четвертьфиналы, полуфиналы и финал). Казахстан выступал в одной группе командами Кыргызстана, Саудовской Аравии и Катара, где доминировал, а затем уверенно прошёл knockout-стадию. Вот детальный путь к победе с оппонентами и счётами:

Групповой этап (Day 1, 25 октября):
Казахстан выиграл все три матча в своей группе, заняв первое место и квалифицировавшись в плей-офф как один из лидеров.
    •    Казахстан 44 : 0 Кыргызстан (Game 9) — Полное доминирование, без пропущенных очков.
    •    Казахстан 27 : 0 Саудовская Аравия (Game 16) — Ещё одна сухая победа.
    •    Казахстан 34 : 7 Катар (Game 23) — Единственный матч, где соперник набрал очки, но Казахстан контролировал игру.

Плей-офф (Day 2, 26 октября):
    •    Полуфинал: Казахстан 41 : 0 Афганистан (Game 32) — Казахстан разгромил соперника, не пропустив ни очка, и вышел в финал. (Индия в параллельном полуфинале выиграла у Саудовской Аравии 17:0.)
    •    Финал: Казахстан 27 : 0 Индия (Game 47) — Полная победа в решающем матче, где Казахстан не дал Индии набрать ни одного очка. Это обеспечило титул чемпиона и продвижение в Division 1 Asia Rugby Sevens Series (оба финалиста квалифицировались).

В целом, Казахстан показал выдающуюся оборону (всего 14 пропущенных очков за весь турнир, из них 7 в групповом этапе) и мощную атаку, не проиграв ни разу. Это их путь к золотым медалям и историческому продвижению в элитный дивизион азиатского регби-7. По итогам турнира Казахстан и Индия попали в высший дивизион, Узбекистан и Китайский Тайбэй понижены в более низкий дивизион.

Победа в Маскате стала не просто спортивным достижением, а символом нового этапа развития казахстанского регби и доказательством, что наша страна вновь способна диктовать свои условия на международной арене.

#Казахстан #турнир #Оман #регби

