Казахстан становится популярнее среди корейских туристов

Туризм
79
Дана Аменова
корреспондент

 Популярным направлением среди иностранных гостей считается Алматы

Фото: Kazakh Tourism

Интерес к Казахстану среди граждан Южной Кореи продолжает расти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism

В 2024 году количество туристов из этой страны увеличилось на 12,3% по сравнению с предыдущим годом. Это стало результатом целенаправленной работы по продвижению туристкого потенциала Казахстана, наличию и расширению прямого авиасообщения между двумя государствами.

В 2024 году в Казахстане - в гостиницах и других местах размещения остановились 26 861 турист из Южной Кореи. Алматы остается популярным направлением для гостей: более 13 тысяч южнокорейских туристов посетили южную столицу в прошлом году. В пятерку наиболее посещаемых регионов по местам размещения также вошли Астана, Костанайская область, Шымкент и Атырауская область.

Также в нацкомпании отметили, что в 2023 году был организован ознакомительный тур для южнокорейских туроператоров, а в 2024-м успешно проведено роуд-шоу в Сеуле. В рамках Всемирных игр кочевников в Астане южнокорейский телеканал KBS выпустил серию тревел-программ о Казахстане.

Ранее стало известно, что Казахстан укрепляет свои позиции на туристкой карте Юго-Восточной Азии. По итогам 2024 года количество гостей из Малайзии увеличилось более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом. 

 

#туризм #Южная Корея #популярность #Kazakh Tourism

Популярное

Все
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни мая
Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца
В области Абай прорвало дамбу: последствия устранены
Какие национальности проживают в Казахстане
Небоскреб Трампа построят в Дубае
Водительские права продавала ОПГ в Шымкенте
Впервые арендодателя осудили за нарушение при сдаче жилья в Шымкенте
Дату последнего звонка перенесли в школах Казахстана
Краснокнижный снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки на Алтае
Подземный газгольдер горит в Косшы
Современные технологии для защиты от паводков применяют в СКО
Казахстанка поборется за выход в финал теннисного турнира в Германии
Почти 90 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия
В Астане презентовали издание сказки «Конек-Горбунок» на двух языках
Театр Sensitive покорил зрителей Китая
Праздник музыки: более 30 мероприятий пройдет в рамках международного фестиваля «Опералия»
Почти 500 организаций с госучастием готовят к приватизации, объединению или ликвидации в РК
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Полководец. Писатель. Патриот
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Есть о чем и есть кому снимать
Токаев произвел ряд назначений
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Художник, страстно влюбленный в жизнь
Токаев подписал поправки в ряд законов
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Государство и бизнес создадут «цифровой путь» туриста
Серик Сапиев возглавил Национальный сурдлимпийский комитет РК
Отрасль уверенно движется по пути диверсификации
В детских садах внедряют программу Baby Tennis
Глава государства вручил Александеру Чеферину орден «Достык» II степени
Казахстанские хоккеисты обыграли Австрию на юношеском ЧМ в Венгрии
Возврат активов: 1,4 млрд тенге выделено на строительство медпунктов в Актюбинской области
Спикер Сената оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной Папы Римского
Талхиз – транзитный хаб средневековья
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Кредиты для бизнеса: синдицирование в помощь

Читайте также

Мангистау делает ставку на автотуризм
Арабские туристы стали чаще посещать Казахстан
Малайзия активизирует туристический поток в Центральной Азии
Работы по строительству аэропорта Кендерли ведутся в две см…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]