Фото: Kazakh Tourism

Интерес к Казахстану среди граждан Южной Кореи продолжает расти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism

В 2024 году количество туристов из этой страны увеличилось на 12,3% по сравнению с предыдущим годом. Это стало результатом целенаправленной работы по продвижению туристкого потенциала Казахстана, наличию и расширению прямого авиасообщения между двумя государствами.

В 2024 году в Казахстане - в гостиницах и других местах размещения остановились 26 861 турист из Южной Кореи. Алматы остается популярным направлением для гостей: более 13 тысяч южнокорейских туристов посетили южную столицу в прошлом году. В пятерку наиболее посещаемых регионов по местам размещения также вошли Астана, Костанайская область, Шымкент и Атырауская область.

Также в нацкомпании отметили, что в 2023 году был организован ознакомительный тур для южнокорейских туроператоров, а в 2024-м успешно проведено роуд-шоу в Сеуле. В рамках Всемирных игр кочевников в Астане южнокорейский телеканал KBS выпустил серию тревел-программ о Казахстане.

Ранее стало известно, что Казахстан укрепляет свои позиции на туристкой карте Юго-Восточной Азии. По итогам 2024 года количество гостей из Малайзии увеличилось более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом.