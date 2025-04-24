В прошлом году Казахстан привлек рекордное число гостей из Малайзии — свыше 17 тысяч человек

Фото: Kazakh Tourism

Казахстан укрепляет свои позиции на туристкой карте Юго-Восточной Азии. По итогам 2024 года количество гостей из Малайзии увеличилось более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism

Сообщается, что это стало результатом успешного партнерства с малайзийским авиаперевозчиком AirAsia X.

В прошлом году Казахстан привлек рекордное число гостей из Малайзии — свыше 17 тысяч человек. В 2023 году показатель составлял 3 343 человека. Интерес к путешествиям в Казахстан активно растет и среди туристов из Сингапура и Индонезии. Учитывая высокий спрос на билеты в Алматы авиакомпания увеличивает частоту рейсов до пяти раз в неделю.