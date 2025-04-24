Поток посетителей из Малайзии в РК вырос в пять раз за год

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

В прошлом году Казахстан привлек рекордное число гостей из Малайзии — свыше 17 тысяч человек

Фото: Kazakh Tourism

Казахстан укрепляет свои позиции на туристкой карте Юго-Восточной Азии. По итогам 2024 года количество гостей из Малайзии увеличилось более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazakh Tourism

Сообщается, что это стало результатом успешного партнерства с малайзийским авиаперевозчиком AirAsia X.

В прошлом году Казахстан привлек рекордное число гостей из Малайзии — свыше 17 тысяч человек. В 2023 году показатель составлял 3 343 человека. Интерес к путешествиям в Казахстан активно растет и среди туристов из Сингапура и Индонезии. Учитывая высокий спрос на билеты в Алматы авиакомпания увеличивает частоту рейсов до пяти раз в неделю.

«Казахстан становится всё более привлекательным направлением не только для туристов, но и для международного бизнеса. Прямое авиасообщение с Куала-Лумпуром открыло новые горизонты для туристких и деловых обменов. Наше сотрудничество с AirAsia X предоставляет Казахстану доступ к растущему рынку всей Юго-Восточной Азии. Тысячи путешественников открывают для себя захватывающие пейзажи и богатую культуру нашей страны»,  отметила управляющий директор Kazakh Tourism Шырын Мусина. 

#посетители #Малайзия #Kazakh Tourism

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