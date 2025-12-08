Казахстан становится привлекательным направлением для корейских туристов

Туризм
42
Дана Аменова
специальный корреспондент

Казахстан становится новым популярным направлением в Центральной Азии для путешественников из Южной Кореи. Согласно данным цифровой туристской платформы Agoda, с января по октябрь 2025 года интерес к нашей стране вырос на 295%.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году отмечается значительный рост поисковых запросов туров и мест размещения в Казахстане среди южнокорейских туристов. Повышению интереса способствовало расширение прямого авиасообщения между странами, сообщает Kazpravda.kz📌 со ссылкой на Kazakh Tourism

По данным Agoda, запуск авиакомпанией Eastar Jet рейса Инчхон-Алматы повысил популярность южной столицы: количество поисковых запросов увеличилось на 348%. Город Шымкент также демонстрирует рост и интерес южнокорейских путешественников вырос на 89%. Рост спроса стимулирован запуском в мае прямого рейса из города Инчхон SCAT. В свою очередь, Air Astana увеличила частоту рейсов из Сеула в Алматы и Астану.

«Мы наблюдаем явный рост интереса южнокорейских путешественников к направлениям, которые сочетают в себе приключения, культуру и аутентичность, при этом Центральная Азия выделяется как регион, вызывающий растущий интерес», – отмечает региональный директор Agoda по Северной Азии Джей Ли.

В целом отмечается тенденция увеличения интереса южнокорейских туристов к центральноазиатским дестинациям. Общий объем поисковых запросов по 4 ключевым направлениям региона увеличился на 225% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

#туристы #Южная Корея #направление #Kazakh Tourism

