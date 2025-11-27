Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра – руководителем аппарата Правительства Галымжаном Койшыбаевым приняла участие в Третьем экономическом форуме «Европейский союз – Центральная Азия», состоявшемся в городе Ташкент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В мероприятии, организованном Европейским союзом, приняли участие европейские комиссары, заместители глав правительств Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, руководство Министерства финансов и экономики Туркменистана и другие.

В рамках мероприятия обсуждались пути расширения экономических связей, развития транспортной и энергетической связанности, укрепления устойчивых цепочек поставок, а также продвижения цифровой трансформации. В своем выступлении на пленарном заседании Галымжан Койшыбаев подчеркнул, что Казахстан и Европейский союз поддерживают устойчивый тренд расширения экономических связей. Он отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание дальнейшему укреплению многопланового взаимодействия с ЕС и высоко оценивает конструктивный диалог между странами Центральной Азии и Европейским союзом.

Глава казахстанской делегации также обратил внимание на необходимость всеобъемлющей региональной экономической кооперации, углубления инвестиционного сотрудничества, а также представил проводимые в Казахстане реформы, направленные на структурные преобразования национальной экономики.

Галымжан Койшыбаев подтвердил готовность Правительства Казахстана к долгосрочному партнерству со странами Центральной Азии и Европейским союзом с целью обеспечения устойчивого совместного развития. На полях форума состоялись рабочие переговоры с Еврокомиссаром по международному партнёрству Й. Сикелой.

В ходе беседы стороны подчеркнули стратегический характер отношений между Казахстаном и ЕС и обсудили актуальные вопросы взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в приоритетных отраслях экономики. Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и укреплению практического сотрудничества в рамках инициативы ЕС «Global Gateway», что откроет дополнительные перспективы для транзитного потенциала Казахстана и всего региона.

По результатам встречи стороны выразили обоюдное стремление к углублению стратегического партнёрства, развитию устойчивых экономических связей и совместной реализации новых инвестиционных и инфраструктурных проектов.