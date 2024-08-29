Казахстан успешно стартовал на парижской Паралимпиаде

В весовой категории до 52 кг (класс К44) по пара-тхэквондо Милана Красавцева одержала победу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: пресс-служба МТС РК

За выход в четвертьфинал Паралимпиады-2024 в весовой категории до 52 кг (класс К44) по пара-тхэквондо Милана провела квалификационный бой с Геральдо Диасом из Доминиканской Республики.

Основной бой завершился вничью — 8:8. В дополнительном раунде казахстанка одержала победу со счётом 10:8, обеспечив себе место в четвертьфинале. На следующем этапе ей предстоит встретиться с Джессикой Гарсией Куиджано из Мексики.

Спортсменка показывает свое мастерство в весе до 52 килограммов с таеквондистами категории К44, у которых повреждения одной или двух верхних конечностей, отметили в министерстве.