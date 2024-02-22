Казахстан увеличивает посевы масличных

Сельское хозяйство, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Уже в этом году перед акиматами стоит задача увеличить площади под масличные на 400 тыс. га

Фото: Hanke via Legion Media

Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин провел совещание по обсуждению ситуации на рынке производства и реализации семян подсолнечника, влияния экспортной пошлины. В нем приняли участие производители и переработчики подсолнуха, аналитики, отраслевые объединения, трейдеры, депутат Мажилиса Парламента Еркебулан Мамбетов, представители НПП «Атамекен» и госорганов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Один из крупнейших в Казахстане производителей подсолнечного масла, учредитель ТОО «Бота-2015» Арман Кудайбергенов, подчеркнул, что одно из главных преимуществ масложировой отрасли – производство дешевого высокопротеинового корма для сельскохозяйственных животных и птиц – шротов и жмыхов.

- Шрот и жмых, получаемые при переработке масла, это высокопротеиновый продукт, основа кормов для домашнего скота и птицефабрик. Это фундамент для интенсивного развития животноводства, молочно-товарных ферм, свиноводства, птицефабрик мясного и яичного направлений. Потребность Казахстана в шротах и жмыхах – 440 тысяч тонн в год, и это в основном подсолнечный шрот, потому что он местный. Мы сегодня в Казахстане полностью покрываем потребность в нем и даже отправляем на экспорт. И если страна заинтересована в развитии МТФ, животноводства и птицефабрик, то этого высокопротеинового дешевого продукта должно быть много, — заявил Арман Кудайбергенов.

В свою очередь, представитель крупного маслозавода Altyn Shyghys Азамат Темеков отметил, что в Казахстане загрузка заводов составляет меньше 40%.

- Развитие глубокой переработки невозможно без достаточного сырья. Мы вложили более 14 млрд тенге инвестиций в линию по созданию рафинации и производству сухого лецитина, продукта глубокого передела. Запуск планируем в 2025 году. Это позволит нам выйти на рынки товаров с более высокой добавленной стоимостью, — сказал Азамат Темеков.

Председатель Союза полеводов Виктор Асланов считает, что у Национальной ассоциации переработчиков не учтен момент внутренней конкуренции между заводами.

Депутат Еркебулан Мамбетов, отметив, что понимает разность интересов производителей и переработчиков, предложил всем принять компромиссное решение, а переработчикам – поддержать малых фермеров.

- Казахстан сегодня стоит первым среди импортеров Китая и Узбекистана по объемам поставок семян подсолнечника, даже несмотря на действие пошлины. Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан активно строят мощности по переработке подсолнечника, не имея на это собственного сырья в достаточном количестве. Практически ни одна страна сегодня не продает свой подсолнечник без пошлин. Потому что те рынки, где продается сырье, закрываются для переработанной продукции. А перед государством стоит задача довести уровень переработки в секторе АПК до 70%. Мы будем увеличивать посевы масличных: уже в этом году ставим задачу перед акиматами увеличить площади под масличные на 400 тыс. га. И найдем возможность поддержать производителей семян подсолнуха для баланса интересов на внутреннем рынке, — подвел итоги совещания Серик Жумангарин.

Вице-премьер поручил МСХ проработать возможность субсидирования производителей подсолнуха при сдаче семян на внутренний рынок в размере суммы, поступающей в бюджет за счет действия экспортной пошлины. Вопросы фермеров, которые не могут продать свои запасы семян подсолнечника, будут решать в индивидуальном порядке.

#Правительство #посев #масличные

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