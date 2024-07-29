Казахстан в этом году установил рекорд в дорожном строительстве

Экономика , Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На сегодняшний день общая протяженность автодорог в Казахстане составляет 95 тыс. км, из которых 25 тыс. км входят в республиканскую сеть, а остальные 70 тыс. км – дороги местной сети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeмinister.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дорожно-строительные работы охватывают 12 тыс. км дорог, что является рекордным показателем для страны. Из этих дорог 8 тыс. км принадлежат республиканской сети, а 4 тыс. км – местной. До конца года планируется завершить работы на 7 тыс. км.

Ведутся работы по реконструкции четырех крупных автодорожных проектов общей протяженностью около 2 тыс. км: «Караганда – Алматы», «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», «Атырау – Астрахань» и «Актобе – Кандыагаш». Некоторые участки этих дорог уже начали вводить в эксплуатацию с середины лета, а завершение всех объектов планируется до конца года.

Министерство транспорта планомерно запускает дорожные участки коридора Центр-Юг – основного маршрута между Астаной и Алматы. Так, открыто четырехполосное движение на участке автомагистрали Караганда - Балхаш от города Караганды до села Акбастау. 

Кроме того, поэтапно запускается новая четырехполосная дорога Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск. Открыты 38 км, соединяющие Талдыкорган с поселком Кызылагаш. 

Мониторингом качества строительства дороги между Алматы и Астаной занимаются корейские компании Dongsung Engineering и ISAN Corporation. Инженеры ведут технический надзор, постоянно находятся на объекте и следят за качеством проводимых работ.

Кроме того, в этом году планируется завершение нескольких важных проектов, таких как строительство автомобильного тоннеля на перевале Шакпак баба в Туркестанской области, автомобильного путепровода на станции Шамалган и моста через Бухтарминское водохранилище в Восточном Казахстане.

Министерство также реализует новую масштабную программу по среднему ремонту дорог с усилением конструкции, используя технологию переработки вторичного сырья Recycling. В приоритете дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства. В этом году начался средний ремонт 2,5 тыс. км дорог за счет средств Банка развития Казахстана, а в следующем году работы продолжатся на оставшихся 4,5 тыс. км. Технология позволяет снизить стоимость проекта в 7 раз по сравнению с реконструкцией и вдвое быстрее проводить ремонт. 

В число этих проектов вошли крупные дороги Жезказган – Петропавловск, Шалкар – Кандыагаш, Караганда – Каркаралинск, Семей – Кайнар и Семей – Барнаул, на которых не проводился ремонт уже 20 лет.

На протяжении первого полугодия Национальный центр качества дорожных активов провел экспертизу 100% объектов республиканской сети, совершив 5 тыс. выездов и проверив около 11 тыс. проб материалов. Охват объектов местной сети достиг 84%. КаздорНИИ проводит полную цифровизацию автодорожной отрасли, создав Единую цифровую базу для обеспечения прозрачности и оценки эффективности строительных материалов и технологий. В базу уже включены 642 карьера, 382 асфальтных завода и 98 новых технологий. 

Для решения проблемы кадрового дефицита в дорожной отрасли в этом году выделено около 1 тыс. государственных образовательных грантов для подготовки квалифицированных специалистов.

#казахстан #строительство #дороги

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