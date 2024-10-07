Казахстан вошел в десятку активно пополняющих свои золотые резервы стран

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Среди стран с наибольшим пополнением золотых резервов, Казахстан занял седьмое место

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как сообщает РБК, по итогам 2023 года центральные банки разных стран мира закупили 1 037 тонн золота – второй по величине годовой объем закупок в истории после рекордного уровня в 1 082 тонны в 2022 году, передает Kazpravda.kz

«Все более сложная геополитическая и финансовая среда стимулирует спрос на золото активнее, чем когда-либо. Согласно опросу Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGS), около трети респондентов центральных банков (29%) намерены увеличить свои золотые резервы в течение следующего года, что является самым высоким уровнем, с момента начала проведения таких опросов в 2018 году», – говорится в информации.

Также сообщается, что в топ-10 стран по запасам золота вошли США, Германия, Италия, Франция, Россия Китай, Швейцария, Япония, Индия, Нидерланды. 

Инфографика: rbc.ru

#казахстан #рейтинг #золото #запас

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