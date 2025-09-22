Согласно последнему Докладу о мировом счастье (World Happiness Report) за 2025 год, в Азии наблюдается интересная тенденция: государства Юго-Восточной Азии укрепляют свои позиции, а Казахстан входит в тройку самых счастливых стран региона, отмечается в материале TEMPO.CO .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заняв третье место в Азии, Казахстан уверенно закрепляется среди лидеров региона. Высокие показатели по таким критериям, как социальная поддержка, свобода выбора и восприятие уровня коррупции, указывают на позитивные изменения в стране. Казахстан продолжает развиваться как современное государство, сочетающее экономический рост с улучшением качества жизни.

Лидеры рейтинга Счастья в Азии 2025

Тайвань

Сингапур

Казахстан

Вьетнам

Таиланд

Япония

Филиппины

Южная Корея

Малайзия

Китай

Юго-Восточная Азия демонстрирует заметный подъем в сфере счастья. Сингапур, несмотря на небольшое снижение (2-е место), по-прежнему впечатляет высоким уровнем жизни и эффективным государственным управлением.

Вьетнам и Таиланд — яркие представители региона, где сохраняется сильное чувство общности и культурное разнообразие.

Города Ханой, Хошимин и Бангкок играют ключевую роль в формировании позитивного настроя среди населения.

Филиппины и Малайзия также вошли в десятку, демонстрируя стабильные социальные и культурные ценности.

Хотя Япония и Южная Корея по-прежнему остаются в списке счастливейших стран, их позиции ослабли. Одной из причин называют растущую индивидуализацию, в частности, снижение частоты совместных приёмов пищи и снижение уровня межличностного взаимодействия.