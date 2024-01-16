Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма

В итальянском издании Conde Nast Italia опубликовали статью о казахстанском горнолыжном курорте Шымбулак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, туристский потенциал горного курорта Шымбулак был представлен итальянским журналом в числе топ-5 мест в мире, которые обязательно стоит посетить любителям зимних видов спорта.

Наряду с казахстанским курортом в топе представлены полуостров Тролля в Исландии, гора Денали на Аляске, Казбеги в Грузии и горнолыжный курорт Зао в Японии.

Редакция пишет, что горнолыжный курорт Шымбулак, который находится в получасе езды от города Алматы отличается легендарной атмосферой и современным комфортом, поэтому настоятельно советуют не пропустить эту достопримечательность во время путешествий.

Напомним, ранее Алматы вошёл в рейтинг 52 мест, которые стоит посетить в 2024 году по версии New York Times, а также Казахстан вошёл в топ-24 журнала Wanderlust.