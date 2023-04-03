Казахстан возобновил прямое авиасообщение между Алматы и Самаркандом
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Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по средам и субботам.
Комитет гражданской авиации МИИР РК сообщил о возобновлении регулярных рейсов между Алматы и Самаркандом, передает Kazpravda.kz.
Рейсы будут выполняться частотой 2 раза в неделю перевозчиком «FlyArystan» (по средам и субботам) на воздушных суднах типа А-320.
"Возобновление данного международного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Узбекистаном", - отметили в КГА.