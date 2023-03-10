Казахстан возобновляет авиасообщение с Туркменистаном
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Рейсы будут выполняться по маршруту Алматы – Ашхабад с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и четвергам.
Комитет гражданской авиации МИИР РК, совместно с туркменской стороной, проработал вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Туркменистаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
Так, авиакомпания «Туркменистан» планирует с 26 марта возобновить регулярные пассажирские полеты между двумя странами.
Рейсы будут выполняться по маршруту Алматы – Ашхабад с частотой 2 рейса в неделю по вторникам и четвергам на воздушных судах типа "Боинг-737".