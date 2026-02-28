Казахстан временно вводит полный запрет на полеты в шесть стран Ближнего Востока

Гражданская авиация
145
Дана Аменова
специальный корреспондент

Гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в связи с резким обострением обстановки в регионе

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации, Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта 

Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов.

Таким образом, 28 февраля в расписание полётов авиакомпании Air Astana и FlyArystan были внесены следующие изменения:

Рейсы KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы-Доха, KC205 и КС207 Астана-Дубай возвращаются в аэропорты вылета;

KC899 Алматы-Дубай направлен в Дели;

Рейс FlyArystan FS7617 Актау-Дубай ушел на запасной аэродром;

Остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.

В расписании авиакомпании SCAT на 28 февраля и 1 марта отсутствуют рейсы по направлениям на Ближний Восток.

Согласно информации, полученной от представительств иностранных авиакомпаний (Qatar Airways, Air Arabia, Air Arabia Abu Dhabi, Flydubai, Jazeera Airways, Air Cairo, Red Sea), ведётся разработка плана действий совместно с головными офисами авиакомпаний и туроператорами.

У иранских авиакомпаний наблюдаются изменения в расписании. Так, у Qeshm Air 28 февраля рейсы по направлениям на Ближний Восток будут задержаны, а у Pars Air в период с 28 февраля по 3 марта рейсы отсутствуют.

Авиакомпании и аэропорты проводят информационно- разъяснительную работу по своевременному оповещению пассажиров обо всех изменениях в расписании: уведомления направляются посредством SMS и e-mail-рассылок, push-уведомлений в мобильных приложениях, размещаются на официальных сайтах и в социальных сетях, а также доводятся через колл-центры и справочные службы.

В целях оказания помощи пассажирам на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» будет функционировать колл-центр на круглосуточной основе: тел. +7 7172 7798215, +7 7172 79 82 13, +7 7172 79 82 14

Касательно статуса рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам:

Air Astana + 7727244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77;

FlyArystan +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227);

SCAT +7 7252 99 88 80;

Qazaq Air + 7 727 356 14 14.

#запрет #Ближний Восток #полеты #Минтранспорта

