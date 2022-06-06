Казахстан вступил в новый этап развития – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в специальном обращении к гражданам подвел итоги прошедшего в Казахстане референдума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Вчера в нашей стране произошло знаменательное историческое событие. Наша страна вступила в новый этап развития. Подавляющее большинство граждан поддержало предложенные изменения в Конституцию. Референдум был проведен на высоком уровне. Это подтверждают международные и отечественные наблюдатели. Конституционная реформа заинтересованно обсуждалась в обществе. Голосование было проведено в полном соответствии с демократическими требованиями. Не было никакого принуждения. Результат референдума стал наглядным символом политического обновления. Наши граждане проявили высокую ответственность и патриотизм", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанцы продемонстрировали, что едины в построении Нового, Справедливого Казахстана.

"Конституционные поправки кардинально преобразуют основы нашей государственности и придадут новый импульс развитию всего общества. Я признателен всему нашему народу за поддержку и активное участие в референдуме. Также хотел бы поблагодарить граждан и многочисленные общественные организации, которые приняли участие в разъяснении вносимых в Конституцию изменений", – подчеркнул Глава государства.