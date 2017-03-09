Казахстан выиграл в Лондоне суд против частной компании

Высокий суд правосудия в Лондоне вынес решение в пользу Республики Казахстан по делу о возмещении материального ущерба частной компании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

"8 марта 2017 года судья Высокого суда правосудия в Лондоне вынес решение в пользу Республики Казахстан, отклонив ходатайство ТОО "Руби Роз Агрикол" об аннулировании арбитражного решения от 1 августа 2013 года. Согласно арбитражному решению от 1 августа 2013 года арбитражный трибунал отклонил иск ТОО "Руби Роз Агрикол" к Республике Казахстан в виду отсутствия юрисдикции рассматривать спор.
Сумма исковых требований составляла свыше 214 миллионов долларов США", – указывается в сообщении Минюста.

Судья также отклонил ходатайство о разрешении на дальнейшую апелляцию и предписал предприятию выплатить Республике Казахстан 500 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации расходов.

В октябре 2010 года ТОО "Руби Роз Агрикол", занимавшееся птицеводством, подало арбитражный иск против Казахстана согласно арбитражному регламенту Комиссии ООН по праву международной торговли с требованием компенсировать материальный ущерб за якобы экспроприированные птицефабрики. В июле 2012 года компания подала в трибунал ходатайство о принятии предварительных мер с просьбой наложить чрезмерно обширные обеспечительные меры в отношении Казахстана, включая приостановление всех действий, расследований, аудитов и проверок в отношении ТОО "Руби Роз Агрикол" и аффилиированных с ним лиц, а также снять арест с банковских счетов компании. 

Министерство юстиции Казахстана совместно с консультантом Правительства Казахстана по данному спору подали ряд соответствующих возражений в ответ на ходатайство истца. 12 декабря 2012 года трибунал вынес решение в пользу Казахстана, тем самым полностью отказав в удовлетворении ходатайства ТОО "Руби Роз Агрикол".

