Казахстан завершил чемпионат Азии по лёгкой атлетике с семью медалями

В общекомандном зачёте сборная РК стала четвертой

Фото: пресс-служба НОК РК

В Тяньцзине (Китай) завершился чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении. Сборная Казахстана отметилась на нем семью медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Обладателями "золота" стали Алина Чистякова (пятиборье), Нора Джеруто (3 000 метров), женская команда Казахстана в эстафете 4 по 400 метров (Кристина Кондрашова, Марина Шувалова, Анна Шумило, Аделина Земс).

Второй на ЧА стала Надежда Дубовицкая, выступавшая в прыжках в высоту.

С "бронзой" завершили турнир Нора Джеруто (1 500 метров), Мария Ефремова (тройной прыжок), мужская команда Казахстана в эстафете 4 по 400 метров (Вячеслав Земс, Мади Токенов, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов).

В общекомандном зачёте сборная РК стала четвертой.

 

#чемпионат #медали #легкая атлетика

