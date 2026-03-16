Казахстан завершил с двумя медалями зимнюю Паралимпиаду в Италии

Спорт
4
Дана Аменова
специальный корреспондент

Триумфатором главных стартов четырехлетия для спортсменов с ограниченными возможностями стал Ербол Хамитов

Фото: csp-parasport.kz

В Италии завершились XIV зимние Паралимпийские игры. На соревнованиях Казахстан выступил в двух видах спорта с 7 спортсменами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и физкультуры МТС 

В парабиатлоне и паралыжных гонках честь страны защищали Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в лыжных гонках – Владислав Кобаль, Анна Грачова и Нурлан Алимов.

Ербол Хамитов завоевал историческое золото на дистанции 4,5 км (гонка преследования) в парабиатлоне.

Также он стал бронзовым призёром в классическом спринте на дистанции 1500 м в паралыжных гонках.

«Сборная Казахстана завоевала одну золотую и одну бронзовую медаль. В эстафете сборная страны вошла в пятёрку лучших команд. Эти достижения являются результатом системной поддержки государства и совместной работы по развитию параспорта. В подготовительном периоде спортсменам создавались все необходимые условия, включая работу комплексной медицинской группы и проведение международных учебно-тренировочных сборов на лучших зимних базах. Подготовка команды также проходила под консультированием опытного международного специалиста и многократного чемпиона Паралимпийских игр Романа Петушкова. Благодаря такой совместной работе спортсмены сборной показали высокий уровень мастерства на соревнованиях», – отметил руководитель управления Комитета по делам спорта и физической культуры Марат Каскырбаев.


XIV зимние Паралимпийские игры Милан-Кортина проходили с 6 по 15 марта. В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из 55 стран.

Были разыграны 79 комплектов медалей в пара лыжных гонках, парабиатлоне, парахоккее, парагорнолыжном спорте, парасноуборде и керлинге на колясках.

#сборная #медали #паралимпиада

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]