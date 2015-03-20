Казахстан завершил строительство терминала в китайском порту Ляньюнган

Экономика
Казахстан завершил строительство собственного терминала в китайском порту Ляньюнган, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на заместителя директора "Центра развития транспортной логистики" КТЖ Абдул-Рашида Сакенова.
"В декабре 2014 года совместно с китайскими партнерами завершили строительство логистического терминала в морском порту Ляньюньган стоимостью 18,4 миллиарда тенге", – отметил он сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
На сегодня выполнены строительно-монтажные работы, оформляются документы для ввода в эксплуатацию с железнодорожной магистралью.
"В 2014 году терминал переработал 64 585 двадцатифутовых эквивалентов, а до конца этого года мы ожидаем перевалку экспортных и транзитных контейнеров через терминал в Ляньюньгане в количестве 250 тысяч в ДФЭ, с последующим увеличением в 2 раза к 2020 году", – отметил заместитель директора "Центра развития транспортной логистики" КТЖ.
Сакенов также добавил, что по поручению Главы государства прорабатывается вопрос строительства или аренды терминальных мощностей в "сухих" и морских портах Китая, Ирана, России и странах ЕС.
"В декабре 2014 года совместно с китайскими партнерами завершили строительство логистического терминала в морском порту Ляньюньган стоимостью 18,4 миллиарда тенге", – отметил он сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
На сегодня выполнены строительно-монтажные работы, оформляются документы для ввода в эксплуатацию с железнодорожной магистралью.
"В 2014 году терминал переработал 64 585 двадцатифутовых эквивалентов, а до конца этого года мы ожидаем перевалку экспортных и транзитных контейнеров через терминал в Ляньюньгане в количестве 250 тысяч в ДФЭ, с последующим увеличением в 2 раза к 2020 году", – отметил заместитель директора "Центра развития транспортной логистики" КТЖ.
Сакенов также добавил, что по поручению Главы государства прорабатывается вопрос строительства или аренды терминальных мощностей в "сухих" и морских портах Китая, Ирана, России и странах ЕС.