Казахстан завоевал 16 медалей на ЧА по боксу U23

Бокс

По итогам соревнований в активе сборной РК 6 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых награды

Фото: НОК РК

Молодежная команда РК по боксу завершила выступление на чемпионате Азии U23 в Джакарте (Индонезия). В заключительной сессии состоялись финальные поединки у мужчин. По их итогам представители сборной Казахстана завоевали три золотые и четыре серебряные медали, сообщает Kazpravda.kz 

По информации НОК РК, чемпионом Азии в весовой категории до 75 кг стал Аман Конысбек, победивший в финале представителя Кыргызстана Алмаза Оразбекова. Темирлан Мукатаев (до 85 кг) оказался сильнее Норбека Абдуллаева из Узбекистана. Еще одно "золото" Казахстану принес Ибрагим Бетаев, который в финале одолел узбекистанского боксера Самира Сабирова.

Серебряными призерами стали:

Бексултан Боранбек (до 55 кг), уступивший в финале индийцу Гангу;

Нурасыл Толебек (до 60 кг), проигравший японцу Коити Накаяме;

Нурбек Мурсал (до 70 кг), уступивший узбекистанцу Абдуллоху Мадаминову;

Онер Сейилхан (до 80 кг), проигравший представителю Узбекистана Фазлиддину Эркинбоеву.

Таким образом, сборная Казахстана завершила чемпионат Азии в возрастной категории U23 с 16 медалями: 6 золотыми, 7 серебряными и 3 бронзовыми.

Ранее у женщин лучшими на ЧА стали Гульназ Борибаева (до 48 кг), Азиза Исина (до 70 кг) и Шугыла Налибай (до 75 кг). Серебряные награды завоевали Анита Адишева (до 51 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг) и Куралай Егинбайкызы (до 80 кг).

С "бронзой" завершили соревнования Аяжан Ермек (до 60 кг), Панар Сейитханкызы (свыше 80 кг) и Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг).

#чемпионат #бокс #медали

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