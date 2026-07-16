Три «золота» завоевал Казахстан на чемпионате Азии по боксу U23

Бокс

Джакарта (Индонезия) в эти дни принимает чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23

Фото: НОК РК

В женском турнире U23 завершились финальные поединки. По их итогам казахстанские спортсменки завоевали три золотые и три серебряные медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В весовой категории до 48 кг Гульназ Борибаева в финале одержала победу над представительницей Монголии Содон-Од Биндерией. Азиза Исина (до 70 кг) в решающем бою победила Райхону Курбонбоеву из Узбекистана. Шугыла Налибай (до 75 кг) оказалась сильнее индийской спортсменки Мускан.

Анита Адишева (до 51 кг) в финале уступила Гульсевар Ганиевой (Узбекистан). Улжан Сарсенбек (до 57 кг) проиграла Хуморабоне Мамажоновой (Узбекистан). Куралай Егинбайкызы (до 80 кг) потерпела поражение от Рухшоны Парпиевой (Узбекистан). Спортсменки завершили ЧА на втором месте.

Таким образом, в активе сборной Казахстана на данный момент три золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Ранее бронзовыми призерами стали Аяжан Ермек (до 60 кг), Панар Сейитханкызы (свыше 80 кг) и Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг).

16 июля состоятся финальные поединки в мужских соревнованиях.

#чемпионат #бокс #золото #медали

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