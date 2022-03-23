Казахстан завоевал 16 медалей на чемпионате Азии по гребному слалому

В Таиланде состоялся чемпионат Азии по гребному слалому на байдарках и каноэ среди взрослых, молодежи и юниоров. Казахстан отметился 16 наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Влада Тараданова, Анастасия Ананьева, Куаныш Еренгаипов, Адиль Аманбаев, Екатерина Таранцева, Виктория Моисеева, а также команда Казахстана в составе Александра Куликова, Куаныша Еренгаипова, Адиля Аманбаева. Также наша сборная трижды стала второй в командных соревнованиях.

В индивидуальных гонках "серебро" в активе Куаныша Еренгаипова, Александра Куликова, Александра Коробова (дважды), Екатерины Таранцевой. Анастасия Ананьева также взяла "бронзу".