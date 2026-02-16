Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
В Медельине (Колумбия) проходит этап Кубка мира по артистическому плаванию. У мужчин редставитель команды Казахстана Эдуард Ким отметился на крупном международном турнире золотой медалью, сообщает Kazpravda.kz
Спортсмен завоевал "золото" в произвольной программе. Он набрал 195.2476 балла, отметили в Национальном олимпийском комитете РК
Также на первую ступень пьедестала поднялась женская команда Казахстана (произвольная программа).
Ранее в технической программе третье место занял казахстанец Виктор Друзин.