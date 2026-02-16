Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию

Также в технической программе третье место занял казахстанец Виктор Друзин

Фото: пресс-служба НОК РК

В Медельине (Колумбия) проходит этап Кубка мира по артистическому плаванию. У мужчин редставитель команды Казахстана Эдуард Ким отметился на крупном международном турнире золотой медалью, сообщает Kazpravda.kz

Спортсмен завоевал "золото" в произвольной программе. Он набрал 195.2476 балла, отметили в Национальном олимпийском комитете РК

Также на первую ступень пьедестала поднялась женская команда Казахстана (произвольная программа).

Ранее в технической программе третье место занял казахстанец Виктор Друзин.

 

#золото #плавание #медали

