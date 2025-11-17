Обе награды были получены в командных соревнованиях

Фото: пресс-служба НОК РК

В Ташкенте завершился этап Кубка мира по фехтованию на сабле среди юниоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Команда Казахстана завоевала на нем две медали. Обе награды были завоеваны в командных соревнованиях.

У девушек на вторую ступень пьедестала поднялись Кайша Жаныбек, Наргиз Сайдуллаева, Адема Серикбай и Адиля Рсалиной.

Также вторыми стали и парни. Призерами стали Нурмухаммед Жайлыбай, Султан Станбек, Канагат Шерим и Ерхан Караман.

Добавим, что ранее на Этапе Кубка мира среди кадетов Айбар Кайым стал победителем.