Казахстан завоевал «золото» на турнире по настольному теннису в Грузии

Спорт
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В финале наши соотечественники обыграли белорусский дуэт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет

Фото: НОК Казахстана

Представители Казахстана по настольному теннису Абдулла Мамай и Сарвиноз Миркадирова стали первым на турнире WTT Youth Contender в Батуми (Грузия).

Казахстанская пара завоевала золотую медаль в возрастной категории до 19 лет.

В финале казахстанцы победили Даниила Виторского/Анастасию Фролову (Беларусь) 3:1.

#турнир #Грузия #настольный теннис

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