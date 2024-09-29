Казахстан завоевал «золото» на турнире по настольному теннису в Грузии
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В финале наши соотечественники обыграли белорусский дуэт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет
Представители Казахстана по настольному теннису Абдулла Мамай и Сарвиноз Миркадирова стали первым на турнире WTT Youth Contender в Батуми (Грузия).
Казахстанская пара завоевала золотую медаль в возрастной категории до 19 лет.
В финале казахстанцы победили Даниила Виторского/Анастасию Фролову (Беларусь) 3:1.