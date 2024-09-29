Казахстан завоевал «золото» на турнире по настольному теннису в Грузии

В финале наши соотечественники обыграли белорусский дуэт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет

Фото: НОК Казахстана

Представители Казахстана по настольному теннису Абдулла Мамай и Сарвиноз Миркадирова стали первым на турнире WTT Youth Contender в Батуми (Грузия).

Казахстанская пара завоевала золотую медаль в возрастной категории до 19 лет.

В финале казахстанцы победили Даниила Виторского/Анастасию Фролову (Беларусь) 3:1.