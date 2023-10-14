Казахстан не случайно находится на текущем месте в таблице – тренер Дании

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«Недооценка сборной Казахстана? Признаки их хорошей игры были еще до того, как мы начали квалификацию. На поле в Казахстане надо выходить, причем по такой программе, где часто играют две игры дома, а потом две игры на выезде. Они играют с большим оптимизмом, когда получают возможности. Там в это верят и делают это серьезно», – сказал он.

Юльманн уверен: Дания для победы должна играть с жаром, искрой, желанием играть и интенсивностью.

«Они бьют из-за пределов штрафной, а когда выходят на половину поля соперника, нападают четырьмя-пятью игроками. Неслучайно у них есть свои моменты в матчах, и они находятся там, где они есть», – отметил тренер.

Напомним, матч между Казахстаном и Данией состоится сегодня вечером.