Казахстан не случайно находится на текущем месте в таблице – тренер Дании

Спорт
50

Каспер Юльманн прокомментировал предстоящий матч квалификации EURO-2024 против Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

«Недооценка сборной Казахстана? Признаки их хорошей игры были еще до того, как мы начали квалификацию. На поле в Казахстане надо выходить, причем по такой программе, где часто играют две игры дома, а потом две игры на выезде. Они играют с большим оптимизмом, когда получают возможности. Там в это верят и делают это серьезно», – сказал он.

Юльманн уверен: Дания для победы должна играть с жаром, искрой, желанием играть и интенсивностью.

«Они бьют из-за пределов штрафной, а когда выходят на половину поля соперника, нападают четырьмя-пятью игроками. Неслучайно у них есть свои моменты в матчах, и они находятся там, где они есть», – отметил тренер.

Напомним, матч между Казахстаном и Данией состоится сегодня вечером.

#казахстан #Евро-2024 #Дания

Популярное

Все
Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?
Транспортная прокуратура пресекла незаконные действия фискалов в отношении бизнесменов
По итогам недели тенге укрепился к доллару и евро и ослаб к рублю
20 овец попали под грузовой поезд в СКО
Казахстан заинтересован в сотрудничестве с ОАЭ в сфере цифровизации госуправления
Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана
Завод по производству «Кока-колы» может появиться в Актобе
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
«Барыс» разгромно проиграл лидеру КХЛ
Девятимесячный малыш проглотил соску в Жамбылской области
35 тыс. саксаулов посадят для защиты засыпаемого песками аула в Актюбинской области
В программу Олимпиады в Лос-Анджелесе добавят пять новых видов спорта
Генсек ООН: конфликт вокруг Израиля может перейти на Ливан
В Иране заверили, что не будут наказывать Роналду 99 ударами плетью
Казахстан не случайно находится на текущем месте в таблице – тренер Дании
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
ХАМАС атаковал Израиль
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Выдвижение кандидатов в акимы районов и городов областного значения завершено
Оспу у овец и коз выявили впервые за 10 лет в Актюбинской области
Токаев принял участие в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана
Скабелка отправлен в отставку с поста главного тренера «Барыса»
Сенаторы продолжают изучать деятельность фондового рынка
Air Astana приостанавливает рейсы в Тель-Авив
Спортивные власти Казахстана инициируют дела по защите прав спортсменов
В активе Казахстана очередное «золото» Азиады
В Астане прошел Nobel Fest
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Израиль вводит режим ЧС на всей территории страны
При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек
Провоз коллекционных монет пресекли в Казахстане
Ещё несколько автодорог в Казахстане станут платными
В Атырау наблюдается дефицит сжиженного газа
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат

Читайте также

В программу Олимпиады в Лос-Анджелесе добавят пять новых ви…
Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в Гонконге
WBO признала Мейирима Нурсултанова лучшим боксером года
Казахстанец сотворил историю на чемпионате мира по Dota 2

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]