Казахстанцы смогут заменить водительское удостоверение в eGov Mobile

Цифровизация
41
Дана Аменова
корреспондент

Обновленный сервис позволяет получить документ в несколько кликов, значительно сокращая временные затраты 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данная услуга доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных. С момента запуска услуги ей воспользовались свыше 7 000 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ».

Ключевой особенностью услуги является возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта. Главное условие – документ с фотографией должен быть выпущен не более трех лет назад.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Услуги»;

- выбрать из списка раздел «Вождение и транспорт» и услугу «Выдача водительских удостоверений»;

- выбрать ЦОН для получения готового документа;

- указать причину замены водительского удостоверения и загрузить фото;

- загрузить образец подписи и указать контактный телефон;

- оплатить государственную пошлину (4 915 тенге);

- подписать заявку с помощью Face/Touch ID;

- результат оказания услуги будет доступен в разделе «Уведомления».

«После одобрения заявки водительское удостоверение можно забрать в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности и действующее водительское удостоверение. До момента получения нового документа старый остается действительным (если срок его действия не истек). Услуга также доступна на портале eGov.kz», – говорится в сообщении.

Функционал был запущен благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Минцифры, АО «НИТ» и МВД.

#мобильное приложение #НИТ #EGov Mobile #водительское удостоверение #услуга

Популярное

Все
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Мясному кластеру быть!
...И миллиарды в швейцарском банке
Помощь маме и ребенку
Песнь об Алие
Число заказчиков растет
Огнеборец – профессия отважных
Вдохнуть «вторую жизнь»
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Новые подходы к профилактике правонарушений
Борьба за инвалидность
Дисциплина и знания на первом месте
Отголоски веков в узорах и шелке
Путешественники выбирают маршруты
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Республики Казахстан и Российской Федерации
Искусственный интеллект поможет повысить качество и доступность госуслуг
В центре внимания – благополучие и безопасность детей
Правительство держит ответ
Триумф на лыжне
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Путь творчества – путь новаторства
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глава государства посетил праздничный концерт
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Спасибо вам за подвиг!
Трамп может вывести американские войска из Германии
Токаев поговорил с Путиным по телефону
Нацгвардия придет на помощь
Как обратиться к микрофинансовому омбудсману
Интернет-мошенники активизировались
Защитить людей от паводка
От культурного шока до успеха: история казахской девушки, открывшей бизнес в США
Для наших мам!
Воспитанники детского дома № 1 продолжат жить и учиться в Алматы
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Сенат ратифицировал ряд соглашений с Катаром о сотрудничестве по уголовным делам
Прозрачность и честность во всех сферах жизни
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Казахстанцев предупредили о мошенничестве в e-Salyq Azamat …
Детские SIM-карты с ограниченным доступом в интернет появят…
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
Ученые смогут через единое окно получить доступ к мерам гос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]