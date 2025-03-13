Казахстанцы смогут заменить водительское удостоверение в eGov Mobile

Обновленный сервис позволяет получить документ в несколько кликов, значительно сокращая временные затраты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данная услуга доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных. С момента запуска услуги ей воспользовались свыше 7 000 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ».

Ключевой особенностью услуги является возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта. Главное условие – документ с фотографией должен быть выпущен не более трех лет назад.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Услуги»;

- выбрать из списка раздел «Вождение и транспорт» и услугу «Выдача водительских удостоверений»;

- выбрать ЦОН для получения готового документа;

- указать причину замены водительского удостоверения и загрузить фото;

- загрузить образец подписи и указать контактный телефон;

- оплатить государственную пошлину (4 915 тенге);

- подписать заявку с помощью Face/Touch ID;

- результат оказания услуги будет доступен в разделе «Уведомления».

«После одобрения заявки водительское удостоверение можно забрать в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности и действующее водительское удостоверение. До момента получения нового документа старый остается действительным (если срок его действия не истек). Услуга также доступна на портале eGov.kz», – говорится в сообщении.

Функционал был запущен благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Минцифры, АО «НИТ» и МВД.