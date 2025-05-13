Фото: пресс-служба НОК РК

Копилка сборной Казахстана по таеквондо пополнилась второй золотой медалью чемпионата мира среди кадетов, который проходит в Фуджейре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В весовой категории свыше 65 килограммов Жанторе Сагынгали одержал победу в финале над украинским спортсменом Максимом Шудженко.

Также в третий соревновательный день Казахстан завоевал две бронзовые медали: призерами стали Алла Цой (до 47 кг) и Аида Гожалимова (до 51 кг).

Накануне чемпионом мира стал Хамзаальпер Ромашкин (до 61 кг).