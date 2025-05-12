Хамзаальпер Ромашкин отличился в весовой категории до 61 килограмма

Фото: WT

Казахстанский таеквондист Хамзаальпер Ромашкин завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди кадетов, который в эти дни принимает Фуджейра, сообщает Kazpravda.kz

Ему не было равных в весовой категории до 61 килограмма, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.

В финальном поединке Ромашкин победил Николу Самарджича из Канады.

Третье место заняли Ли Сомёль (Южная Корея) и Афанасиос Фотиу (Греция).