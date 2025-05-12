Казахстанец стал чемпионом мира по таеквондо среди кадетов в ОАЭ
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Хамзаальпер Ромашкин отличился в весовой категории до 61 килограмма
Казахстанский таеквондист Хамзаальпер Ромашкин завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди кадетов, который в эти дни принимает Фуджейра, сообщает Kazpravda.kz
Ему не было равных в весовой категории до 61 килограмма, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.
В финальном поединке Ромашкин победил Николу Самарджича из Канады.
Третье место заняли Ли Сомёль (Южная Корея) и Афанасиос Фотиу (Греция).